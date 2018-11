Hareide angrer ikke til tross for nederlaget

Det sier han i et intervju med programleder Fredrik Solvang i NRK-programmet Debatten.

– Jeg har ikke angret et sekund, eller tenkt at det var feil, sier Hareide.

På spørsmål om han fortsatt står for sin anbefaling etter at det ble klart at partiet går inn i forhandlinger med den sittende regjeringen, svarer han slik:

– Jeg mener at partiet skulle fulgt rådet mitt. Jeg mener det hadde vært bedre for partiet, og ikke minst bedre for landet, og det vil jeg mene så lenge jeg lever.

Hareide mener at prosessen uansett har vist at partiet trengte å kartlegge veien videre, og påpeker at 160 av de 190 delegatene på landsmøtet oppga at de ønsket en retningsendring.

Ingen krav om abortlov fra KrF

2. nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad, som skal lede partiet i regjeringsforhandlingene, sier at endringer i abortloven ikke er et ufravikelig krav.

– Vi er samlet om at kampen mot sorteringssamfunnet er en prioritert sak. Hvorfor skal barn med Downs ha en annen gradering i lovverket enn andre barn? Det handler om livsvern før fødsel. Men vi stiller ikke med ufravikelige krav, sier han.

På spørsmål fra programleder om hvor mange statsråder Ropstad ønsker seg om KrF går inn i regjering, svarer han «minst tre».

Solberg tror på samarbeid

Erna Solberg sier at hun ikke er redd for at det skal bli for vanskelig for KrF og Frp å samarbeide til tross for den store avstanden mellom partiene.

– Først og fremst er min jobb å sørge for at vi får en regjering som fungerer godt sammen, og et regjeringsgrunnlag for den, sier Solberg.

– Så vil det også være sånn at det er ulike synspunkter i de fire partiene, og jeg mener at det er riktig å vise til velgerne at det er litt ulike synspunkter i bunn, men at vi klarer å skape de gode kompromissene.

Statsministeren sier hun ikke lar seg stresse av at både KrF og Venstre ligger nære sperregrensa på målinger.

– Jeg tror det viktigste vektpotensialet vårt er i politikken. Vi må huske på at politikken ikke er til for spillet og plasseringen mellom partier, men heller for at vi politikere skal hverdagsløsninger som gjør hverdagen til folk bedre.