– Har dere sett at Heljar går med hodet ørlite på skakke, spør farmor og kikker en gang til.

Dagen er 12. mai 2023.

Storesøster Oda har bursdagsselskap. Heljar Tiberg Ree fyker rundt som han pleier.

Den livlige, bestemte fireåringen med den herlige, smittende, trillende latteren har lopper i blodet.

Han vil ut, se, oppleve.

Slik han har villet siden dagen han lærte å gå.

Nå vil foreldrene fortelle historien om gutten sin. Han som var her. Om savnet. Og hvor viktig forskning er for å kunne redde livene til de små som rammes.

Alltid klar

Når mamma Ida Tiberg og pappa Ole Jacob Ree kommer hjem fra jobb til hjemmet på Sandved i Sandnes, står Heljar og tripper:

– Pappa, skal vi på butikken? Mamma, skal vi på lekeplassen? Pappa, skal vi vaske bilen?

Kanskje tar de en dukkert i svømmebassenget på pappas arbeidsplass, eller kjører rundt for å se på gravemaskiner, søppelbiler, traktorer eller andre stilige, svære kjøretøy.

Andre ganger er Heljar med kompiser. Bestevennen Aron er topp, enten de leker sammen i sandkassen, spretter på trampolinen eller bare tuller rundt.

Når kvelden kommer, får Heljar to godnattsanger. Først «Trollmors vuggevise», så «Nattasangen» med Karsten og Petra.

Men, å sove er kjedelig. Og Heljar lurer på så mye. Ofte må mamma og pappa sitte ved sengen hans i timevis og svare på spørsmål helt til han sovner.

Grytidlig neste dag kryper han under dyna til foreldrene for litt kos. Men ikke lenge etter begynner kroppen å krible.

– Ja, nå kan vi stå opp, svarer hun og gnir natten ut av øynene.

Sammen lunter de ned i stua. Heljar finner plassen i sofaen, mens mamma pakker ham inn i pleddet og skrur på favorittserien «Grizzy og Lemen», som handler om en stor bjørn som plages av en flokk rampete lemen.

Etterpå smører hun en skive eller to med Nugatti til sønnen og koker kaffe til seg selv.

En ny dag våkner til liv.

Heljars forandring

Men hvorfor har Heljar hodet ørlite på skakke?

Verken Ida eller Ole Jacob har sett endringen før. Kan grunnen være at hårsveisen legger seg til siden, eller at Heljar synes en liten knekk ser stilig ut?

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Ida tar ingen sjanser og tar Heljar med til fastlegen. Fastlegen tror årsaken kan være ørebetennelse og skriver ut en resept på antibiotika. Men medisinene virker ikke.

Få dager etter farmors undring, forteller en ansatt i barnehagen at hun synes Heljar virker litt ustødig.

Samtidig merker Ida og Ole Jacob at minstesønnen stadig oftere vil holde dem i hånden, enten han skal ned en trapp eller ut av bilen.

17. mai er familien i Sandnes for å se Oda gå i toget. Plutselig blir Heljar akutt svimmel. Noen dager etter må han stadig kaste opp.

Foreldrene blir livredde.

Ida begynner å Google:

Svaret på skjermen er ikke ørebetennelse.

Beskjeden som endret livet

Ida og Ole Jacob får lagt Heljar inn på Stavanger universitetssjukehus.

Legene er bekymret for at Ida har rett.

Etter fire uker med mye usikkerhet, flyttes familien derfor til Rikshospitalet i Oslo for nye undersøkelser.

Vevsprøven levner ingen tvil:

Heljar har en ondartet, aggressiv hjernesvulst.

Sjokk.

Kaos.

Frykt.

Maktesløshet.

Sorg.

Ida og Ole Jacob vil ikke tro, knapt vite, men samtidig forstå alt.

Tusen spørsmål, få svar.

To av dem kommer igjen og igjen:

Heljar flys med ambulansefly til Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

På barneavdelingen ser foreldrene alle dørene. Alle navneskiltene til syke barn.

De innser at de kommer til å være der lenge.

Edderkoppen i hodet

Men hvordan forklare en fireåring at han er alvorlig syk?

Rådet fra sykehuspsykologen er å ikke si for mye, men fortelle om klumpen som vokser i hodet. At den ikke får plass inni der, men at legene skal prøve å ta den bort.

Daglig må Heljar legges i narkose, slik at han er i ro i strålemaskinen. I tillegg får han behandling med cellegift, uten at han blir bedre.

Han opereres flere ganger, men inngrepene kan ikke redde ham.

For Heljar kan ikke bli frisk.

Ida og Ole Jacob får forklart at kreften ikke ligger som en kul i hodet, men er formet som et edderkoppnett med usynlige tråder i hele hodet.

Å fjerne alt som gjør ham syk er ikke mulig.

Hjernekrefttypen heter Glioblastom og regnes som den mest alvorlige. De fleste som får diagnosen lever sjelden lenger enn 12 måneder.

Av de rundt 200 barna som årlig får kreft i Norge, overlever cirka 85 prosent. Hjernesvulst utgjør en tredjedel av all barnekreft og er den flest barn dør av.

Den siste latteren

Heljar holder motet oppe. Er tøff, klager aldri og finner lyspunkter i sin nye hverdag. I sykehusets svømmebasseng kan familien være sammen, klemme og kose, uten at Heljar får vondt.

Hver dag triller pappa og mamma av gårde med ham i rullestolen. Heljar vil ut i Bergen. Vil leke. Dra til butikken. Tulle og herje. Slik han alltid har gjort.

På rommet på avdelingen har han full kontroll på alt fra medisiner til ansatte. Gjør en sykepleier eller en lege noe han ikke har sansen for, får de tydelig beskjed.

Men Heljar endrer seg. Svulsten har vokst seg så stor, trykket i hodet har fulgt etter. Bein i bakhodet må fjernes for å gi plass.

Før operasjonen lå han i sengen og sang. Etterpå blir gutten stille.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

De to har vært på toppen og drukket kakao, men på turen ned tar vinden seg kraftig opp. Action, endelig!

Juli raser over i august, kaster seg inn i september og sluker oktober.

I begynnelsen av november reiser den lille familien hjem.

Ingen kunne gjøre mer for Heljar.

Hull i hekken, minner på veggen

Dette er en dag med skarpt vintervær.

Klokken er litt over åtte. Morgenmørket har fortsatt ikke gitt slipp på bydelen Sandved. Julelysene utenfor inngangsdørene farger rekkehuset varmt.

I hekken mellom to av boligene åpner et hull seg. Her løp to kamerater gjennom når de ville være med hverandre.

Rett borti gata ligger en sandkasse.

Da Heljar kom hjem for siste gang, ville han ut og leke som før, som han hadde gledet seg sånn til. Da han endelig kom dit, ville han bare hjem igjen.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Før ville de blitt malt over. Nå er krusedullene hellige minner.

På glassdøren mellom gangen og stua henger et bilde av Heljar.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Han har støvler, utedress og lue med bjørneører på.

På et bord ligger kosekaninen «Kosi» foran to innrammede bilder:

Heljar og vennen Aron spiser pommes frites og drikker brus. De har lure smil, kanskje deler de en hemmelighet.

På det andre sitter Heljar på pappas skuldre og kiler ham i skjegget.

De lange minuttene

Ida og Ole Jacob tar på jakker, skrur av lyset og låser seg stille ut. Bilturen til Soma kapell tar bare noen få minutter.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Ida og Ole Jacob er tause, for ord som kan beskrive smerten og sorgen, finner de ikke.

Heljar døde 14. november 2023, én måned før han skulle bli fem år.

De siste ti dagene var trygge og gode hjemme med mamma, pappa, storesøster og storebror.

Året før hadde Heljar invitert alle guttene i avdelingen i barnehagen på bursdagsselskap. I flere timer før festen skulle begynne satt han ved enden av bordet og ventet.

Han gledet seg sånn!

Mamma hadde laget sjokoladekake og pyntet den med små gravemaskiner. Ungeflokken spiste og lekte. Sprang rundt. Sprøytet vann på veggene med vannpistoler. Tullet. Herjet.

Før han sovnet den kvelden hørte foreldrene Heljar si at festen hadde vært verdens beste.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Like ved er en rekke nyplantede trær.

Om fem-seks år er de kanskje store nok til å gi ly.

Faklene tennes én etter én. Noen lekebiler, en traktor, bilder og perlete hjerter lyses opp.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Finnes en vei?

Noen få måneder er ingenting, for sorgen og savnet vil vare for alltid.

Men spisebordet er tilbake i stua der Heljars sykeseng sto.

En liten hundevalp har flyttet inn. Barna er tilbake på skolen, Ole Jacob er delvis tilbake i jobb. Å møte kolleger og snakke om helt dagligdagse ting gjør godt.

Ida nærmer seg også, men må foreløpig ta en dag om gangen.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Begge foreldrene har tatt imot psykologhjelp og deltatt i Barnekreftforeningens sorggruppe. Framover må de finne ut hva som fungerer best for Heljars søsken, for dem, for hele familien.

De lytter til rådene om å snakke om Heljar. Huske hvor fin han var, tenke på alle de gode øyeblikkene sammen.

Han skal være en del av dagligtalen, og alltid inkludert i familien.

Men de trenger også pauser. Ida vil høre sladder fra venninner, eller om støvlettene de har lett etter – endelig funnet – men som viste seg ikke å passe likevel. Teite, detaljer, kanskje, men likevel så uendelig viktige.

Men hvordan takle tapet i morgen, neste måned, neste år? De vet ikke.

Vintersola skinner på Soma nå, men gir ingen varme.

Foto: Anders Minge / Stavanger Aftenblad

For Heljar er fremdeles i huset, i bilen, på lekeplassen, i bølgene, i solstrålene, i månelyset, i tankene, i hjertene.

Ida og Ole Jacob tenner enda et lys, før de sier «vi snakkes» og rusler tilbake til bilen.

– Det er ikke sånn det skal være. Alt er feil, sier Ole Jacob.

Ida sier ingenting. Hun har ingen ord.

– Et umenneskelig press

Foreldre som opplever sitt livs verste mareritt, stiller nesten alltid de samme spørsmålene:

Gjorde de noe galt under graviditeten?

Har de gitt barnet feil mat?

Hva med miljøet, kan de ha fått i seg noe de ikke skulle?

Barnekreftlegen og forskerens svar er alltid det samme:

Foto: Tor Høvik / Bergens Tidende

Samtidig merker hun stadig oftere at foreldre blir utsatt for et nærmest umenneskelig press fra venner, familie eller helt ukjente.

– Meningen er sikkert god, men forslag om rare kosthold, eller spesielle medisiner – som overhodet ikke har effekt – kan være ganske inngripende og krevende å forholde seg til.

Foreldre kan føle seg mislykket og bli beskyldt for å «gi opp» hvis de ikke prøver ut forslagene de blir bombardert med.

Gi familiene med sykt barn fred!

Å påføre dem unødvendig press og følelsen av å være mislykket, fører ingenting godt med seg.

Vi prøver å trygge foreldrene. De skal slippe å lete etter rare studier i Mexico eller andre steder. Den jobben har vi allerede gjort for dem.

Foreldre skal være trygge på at vi vet alt som rører seg rundt i verden om hva som kan ha en effekt, råder hun.

Foto: Tor Høvik / Bergens Tidende

Valget ble enda tydeligere da hun som 17-åring opplevde at faren døde av hjernekreft.

Hun husker da han lå på sykehuset – og niåringen som lå i sengen ved siden av ham. Hun minnes også hva faren sa:

«Jeg har levd et godt liv. Han i sengen ved siden av meg har ikke rukket å begynne. Det er så urettferdig.»

29 år er gått siden faren gikk bort. Fortsatt har ikke forskerne funnet opp en behandling som kan kurere mennesker med denne typen hjernekreft.

– Men hva med forskningen på alvorlig hjernekreft hos barn i Norge i dag?

–Miljøet er lite og konsentrert ved Oslo universitetssykehus. Heldigvis får relativt få barn i Norge hjernekreft, noe som også begrenser tilgangen til kreftvev til å drive forskning på. På grunn av små tall er vi avhengig av internasjonalt samarbeid med land som Tyskland, Frankrike, England og USA.

Langt forløp, liten nytte

For et fåtall av hjernekrefttypene har Maria Winther Gunnes, ikke annet enn lindrende behandling å tilby.

– Vi vet for lite om akkurat hvilke barn med samme alvorlige kreftsykdom som har nytte av behandlingen og som kan bli friske, og hvem som ender opp med å dø av den.

Mange går gjennom et forferdelig langt forløp, men så dør de likevel.

Vi må gjøre så godt vi kan for dem vi vet har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, slik at tiden barna har igjen blir best mulig, sier hun.

– Finnes håp?

– Ja! Lovende forskning på immunterapi kan kanskje utgjøre en forskjell i fremtiden, også for barn og voksne med hjernekreft. Men foreløpig finnes ingen medisiner som kan redde livet til dem som får de mest aggressive hjernekreftdiagnosene.

Mer penger til forskning

15. februar er Den internasjonale barnekreftdagen.

Barnekreftforeningen i Norge markerer med å dele ut 22 millioner kroner til forskjellige forskningsprosjekter.

Siden 2017 har organisasjonen donert nærmere 200 millioner kroner.

– Det forskes på kreft hos barn, men ikke nok. Grunnen er at få barn rammes, og dermed konsentreres penger til forskning mot de mer utbredte krefttypene som rammer voksne.

I tillegg er behandling i og rundt en hjerne i vekst svært vanskelig. Og selv om svulsten fjernes, kan skadene bli store, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Beate Nicolaysen.

Penger til familiehus

Et internasjonalt gjennombrudd som kan redde barn med de alvorligste hjernekrefttypene, lar vente på seg.

Likevel ser hun lyspunkter, spesielt i forskningsarbeidet rundt seinskader for barna med mindre alvorlig hjernekreft.

Under årets tv-aksjon går inntektene til Barnekreftforeningen. Pengene skal brukes til å bygge familiehus for langtidssyke barn ved de største behandlingsinstitusjonene for barn i Norge. Byggene skal stå i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø.

– Når et barn får en kreftdiagnose, er barnet og foreldrene ofte veldig lenge borte fra hjemmet.

I et familiehus kan hele familien være sammen under behandlingen. Tilbudet skal også inneholde leksehjelp til pasient og søsken, hjelp til å handle inn mat, og støtte til å gjøre hverdagen litt enklere og hyggeligere for mennesker i en svært krevende situasjon, forteller Nicolaysen.