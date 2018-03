Hareide: En fordel om Listhaug bytter departement før mistillitsforslaget behandles

KrF-leder Knut Arild Hareide skriver i en sms til avisen at han har registrert at både Sp og Ap har påpekt at mistillitsforslaget går på tilliten til Frp-statsråden som justisminister.

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag. Men det vil uansett være en helt annen politisk situasjon i Stortinget på tirsdag om Listhaug da sitter med et annet ansvarsområde enn hun har i dag, skriver han.

– Synes du det ville være en fordel om hun fikk en annen post før mistilliten behandles?

– Ja, det ville være en fordel, skriver Hareide.

Partiet skal mandag avgjøre hvordan de skal stille seg til mistillitsforslaget mot Listhaug. Dersom de stemmer for å felle henne, blir det flertall for det.