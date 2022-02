MANDAL: Det melder Lindesnes avis tirsdag.

– Dette er veldig trist. Det er en katastrofe rett og slett, sier Jørn Veiset, styreleder i Mandals Turnforening til avisen.

Turnforeningen sendte tirsdag et åpent brev til gruppelederne i Lindesnes kommune, der de varsler at de er teknisk konkurs og må stenge hallen 1. mars dersom de ikke får hjelp.

Det ble samtidig sendt ut et betinget permitteringsvarsel til de ansatte. To personer jobber fast fulltid for foreningen, fem trenere er ansatt i en mindre stilling og 70 ungdommer jobber for foreningen.

Ifølge Lindesnes avis har turnforeningen over 700.000 kroner i utestående regninger som de har gitt beskjed om at de ikke kan betale. De har også mellom to og tre millioner kroner i lån.

Turnforeningen har sendt ut betinget permitteringsvarsel til de ansatte. Foto: Espen Sand

Dyr drift av egne haller

Noe av årsaken til det økonomiske uføret, er ifølge Veiset blant annet kostnadene av å drifte turnforeningens haller.

Styrelederen opplyser til avisen at det i dag koster en million kroner i året bare å vaske og varme opp hallene. Antall medlemmer har også blitt redusert med nesten 40 prosent fra 1300 medlemmer.

Dermed er halvparten av inntektsgrunnlaget borte.

Ber om hjelp fra kommunen

I motsetning til de fleste idrettslag i kommunen, eier turnforeningen sine egne bygninger i Mandal. Derfor betaler foreningen selv for lokalene og vedlikehold av disse.

Nå ber turnforeningen om hjelp av og dialog med kommunen. De vil skape en sunn og bærekraftig økonomi.

– Dette er en utstrakt hånd. Vi ber om å finne et samarbeid. Her er det mange løsninger, men vi trenger en kommune som er velvillig. De må forstå alvoret. Vi krever ikke noe annet enn å bli behandlet likt som andre idrettslag, sier Veiset til avisen.