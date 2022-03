Det er nasjonal kontrolluke med fokus på fart denne uka. UP og politiet kommer til å stille mannsterke i hele Agder.

AGDER: – Vi ser at det dessverre er mange som blir tatt for å kjøre altfor fort, sier Karin Walin, distriktsleder for Utrykningspolitiet i Agder og Sør-Øst politidistrikt.

Kontrolluka er et europeisk trafikkpolitisamarbeid (ROADPOL). UP vil samarbeide med politidistrikt over hele Norge og europeiske kollegaer denne uka, der fokuset vil være på fart.

Det å kjøre over fartsgrensa, og/eller holde for høy fart etter forholdene, er én av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken.

Tall fra UP viser at det var 1343 fartsovertredelser i januar og februar i Agder. 37 førerkort ble beslaglagt på grunn av fart (se faktaboks).

– I tillegg kommer tallene fra politidistriktene, sier Walin.

UP kommer til å være ute med fullt mannskap på veiene hele denne uka.

– Selv om vi har mest fokus på fart, er det ikke sånn at vi ikke bruker tid på noe annet. Alle vi stopper skal vi rusteste, sier Walin.

Resultatene for UP i Agder i januar-februar Fartsovertredelser: 1343

Førerkortbeslag på grunn av fart: 37

Ruspåvirkede førere: 74

Ulovlig bruk av mobiltelefon: 145

Kjøring uten gyldig førerkort: 41 Kilde: Utrykningspolitiet

– Kjør etter forholdene

Distriktslederen ønsker ikke å si akkurat hvilke strekninger som vil bli prioritert, eller hvor mange fra UP som er ute.

– De store veiene er vårt hovedområde, og vi tar også de mindre veiene innimellom, sier Walin, som har følgende budskap til bilistene:

– Det å la være å kjøre for fort, må gjøres på grunn av trafikksikkerhet, ikke fordi vi står på veien. Det er store forskjeller på noen kilometer økning i fart.

Målet for denne uka, er færrest mulig fartsovertredelser.

– Vi henstiller folk om å kjøre etter forholdene og etter fartsgrensene, sier Walin.

Ruskjøring

Tallene fra UP viser også at det ble tatt 74 ruspåvirkede førere i Agder i årets to første måneder.

– Er det skremmende?

– Ja, rusførere har ingenting i trafikken å gjøre, sier Walin.

Her er det også store mørketall.

– Undersøkelser viser at det kjøres 140.000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag, sier Walin.

Hun skulle gjerne hatt enda flere folk ute, slik at de kunne kontrollert enda flere strekninger og steder.

– Her må det en holdningsendring til, for det er helt umulig at vi skal få tak i alle dem. Vi må fortelle folk hvor farlig og alvorlig det er, sier Walin.