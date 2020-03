Ny krisepakke: Stortinget kutter arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng

Se hvilke grep Stortinget tar for å trygge norsk økonomi under koronakrisen.

Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften vil reduseres med 4 prosentpoeng for første termin, altså to måneder. Dette vil koste 10 milliarder kroner.

– Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder, opplyser Høyre i en pressemelding.

Se faktaboksen for flere punkter fra krisepakken:

Fakta Hovedpunktene fra enigheten Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, FrP, SP og SV på Stortinget: * Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder * Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien * Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig. * Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode. * Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres * Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. * Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger. * Partiene på Stortinget ble mandag enige om den første økonomiske pakken for å demme opp for koronakrisen. * Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 20. mars og 27. mars. Kilde: NTB

– Gjøre alt som trengs

I tillegg skal NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

Studenthjelp

Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

– Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte studenter som har vært bekymret for egen økonomi. Vi har lyttet. Derfor vil vi få på plass en løsning som sikrer studenter økonomisk trygghet, sier parlamentarisk nestleder Svein Harberg i Høyre, som har forhandlet krisepakken for Høyre.