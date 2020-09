– Busstreiken er ikke noe stort problem akkurat nå

150–160 busser står nå parkert ved Boreal sitt anlegg på Dalane. Foto: Håvard Karlsen

Høstferien har sørget for at de første dagene av busstreiken ikke har fått så altfor store konsekvenser for folk ennå. Et av unntakene er Sørlandssenteret.

