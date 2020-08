Tiden er kommet for velkomstskål oppe på mesaninen som definitivt ikke var der i samme gymsal i 1945. Nederst ved bordet sitter Odd Kvalvaag. Deretter, vendt mot kamera: Per Gustav Larsen, Alf Kolbenstvedt, Kjell Nor og Egil Eik. Med ryggen til f.v. Sverre Kielland, Sven Didrik Fredriksen, Ernst Lien og Ole Ragnar Rypestøl. Like etter at bildet ble tatt, kom servitør Silje Sylte og tok opp bestilling på mat. Mange valgte dagens femretters, som blant annet omfattet hummersuppe - en viss kontrast til skolefrokostene anno 1945. Foto: Jacob J. Buchard