Batteri­fabrikken legges til Arendal

Arendal får batterifabrikken som på sikt kan få opptil 2500 arbeidsplasser. Vennesla, Kristiansand og Farsund tapte konkurransen.

Morrow Batteries ønsker å legge batterifabrikken i Eyde Energipark i Arendal. Foto: Kristin Ellefsen

KRISTIANSAND:

– Arendal var litt hvassere på flere punkter, men vi kunne samtidig valgt alle fire lokasjoner, sier Terje Andersen som er CEO i Morrow Batteries.

Det var i en pressemelding tirsdag kveld selskapet opplyste at Arendal vant kampen om batterifabrikken som fullt utbygd skal koste 20 milliarder kroner.

Dermed har Arendal utkonkurrert Kristiansand, Vennesla og Lista i kampen om å få fabrikken. Den kan skaffe 2000 til 2500 arbeidsplasser.

Spenning

– Vi har fått signaler de siste ukene som har tydet på at vi ikke skulle bli valgt. Men vi gleder oss med Arendal, og håper dette vil gi gode ringvirkninger og kompetanse til hele Agder, sier Skisland.

Det har vært knyttet stor spenning til hvilken tomt som velges for Morrow Batteries sin storsatsning på Agder. Byggingen av fabrikkens første byggetrinn vil etter planen starte i 2023. Et enstemmig styre har gitt sin støtte til ledelsens anbefaling om å etablere fabrikken i Arendal.

Fire ulike lokasjoner var med i kampen om batterifabrikken: Lista (Farsund), Grovane (Vennesla), Støleheia (Kristiansand) og Eyde Energipark (Arendal). Ifølge Morrow er planen å bygge i flere byggesteg.

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal er naturligvis meget fornøyd.

– Dette betyr mer enn mange forstår for både Arendal og hele regionen, og jeg vil berømme Morrow for den gode prosessen, sier Nordli.

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland er skuffet, men ikke overrasket. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Planlegging

Sam Eyde Energipark ligger i Heftingsdalen i Arendal like ved E18. Deler av arealet er allerede opparbeidet. På sikt er målet at den skal kunne utvides til mellom 800 - 900 mål.

– Det er en fantastisk tomt. Ettersom en del allerede er ferdig planert og regulert er den så godt som byggeklar. Det fundamentale som strøm og vann til kjøling er lett tilgjengelig, samtidig ligger tomten strategisk plassert rett ved E 18 med kort vei til flyplasser, havner og leverandører, skriver Morrows Terje Andersen i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag.

Åtte kommuner i østre del av Agder står bak dette alternativet.

– Den kompakte og fleksible veiløsningen ned til Eydehavn var viktig for oss. Den er på bare fem kilometer, sier Andersen til Fædrelandsvennen. Ordfører Nordli i Arendal forklarer at veien vil bli bygget i to trinn, og at første trinn vil bli vedtatt i bystyret over nyttår.

Lett tilgang på energi var en annen utslagsgivende faktor ifølge Andersen. Området ligger for eksempel rett i nærheten av Bjorendal trafostasjon.

Terje Andersen i Morrow Batteries sier at Arendal hadde den beste pakkeløsningen. Foto: Jacob J. Buchard

Hele regionen

– Vi tar sikte på å være klare til «wave 3» fra 2025 til 30, og hvis vi skal kunne forsere byggingen er det viktig å ha tilgang på tilstrekkelig energi, sier han.

– Hva betyr 2000 til 2500 arbeidsplasser for Arendal, spør vi ordfører Nordli.

– Dette er arbeidsplasser for hele regionen, og ikke bare for Arendal. Vi har folk som jobber i Arendal kommune som bor i Mandal. Vi er en region og en landsdel, understreker arendalsordføreren.

– Vi hadde selvsagt håpet at batterigiganten skulle velge Støleheia Sør, men det viktigste er at batterifabrikken kom til Agder. Vi er skuffet, men ikke overrasket, sier hans kollega Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand.

Lengste strå

Skisland understreker at det har vært mange gode krefter i sving for å gjøre Agderregionen attraktiv for energiforedlende virksomheter som Morrow Batteries.

– Denne gangen ble det Arendal som trakk det lengste strået. Vi gratulerer dem med en stor og viktig kontrakt som kan skape arbeidsplasser både i Arendal og i kommunene rundt, sier Skisland i en pressemelding fra Kristiansand kommune.

Morrow Batteries ble etablert i juni 2020 etter initiativ fra Agder Energi og investor Bjørn Rune Gjelsten. Disse utgjør også majoriteten i selskapet, med henholdsvis 39% for Agder Energi Venture og 40% for Noah (eid av Gjelsten Holding).

Saken oppdateres.