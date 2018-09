– Det var jeg som kolliderte med Sigvart Dagsland

– Jeg så Sigvart Dagsland på Lindmo på NRK. Der snakket de om ulykken, og han forklarte enda en gang at møtende bil kom over i feil kjørebane. Det betyr at han legger skylden for ulykken over på meg, og det synes jeg blir helt feil, sier Ahmad Yousef Mohammad, som bor på et helsehus i Trondheim.