Ung mann presset for penger etter sexchat – tok sitt eget liv

Kripos har avdekket flere ofre for seksuell utpressing på nett hvor menn blir forledet til å utføre seksuelle handlinger for så å motta trusler og pengekrav.

Kripos startet etterforskningen høsten 2017 etter at en ung norsk mann utsatt for dette tok sitt eget liv.

– Vi kan si at det er en helt direkte årsakssammenheng mellom den utpressingen han ble utsatt for og at han tok sitt eget liv, sier påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos i VG.

Kripos mener å ha funnet nærmere hundre potensielle fornærmede i saken de etterforsker. Men metoden er kjent og har pågått i mange år. Politiet har også grunn til å tro at det er flere norske ofre i saken.

Denne formen for seksuell utpressing er blitt avdekket både i Norge og i utlandet i en ny aksjon kalt Operasjon Malstrøm, ifølge NRK.

Ekstremt kynisk

Utpressingen skjer ved at menn blir forledet til å utføre seksuelle handlinger på seg selv på videochat-tjenester mens de tror de kommuniserer fortrolig med en kvinne. Det blir gjort opptak av mennene uten deres viten, og de mottar senere trusler om at opptaket vil deles med venner og familie, om ikke de innfrir et pengekrav.

– Dette er en organisert, profesjonalisert og ekstremt kynisk form for utpressing. Dette er en pågående etterforskning, og vi jobber fremdeles aktivt med å finne ut av både hendelsesforløp og hvem som står bak, sier Bjørge til VG.

Marokko

Etterforskningen er et samarbeid mellom Kripos, Europol, Interpol og politiet i flere land.

Ifølge Kripos tilsier alt at gjerningspersonene befinner seg i utlandet, og at sporene så langt peker mot enkelte land i Europa og Afrika.

BBC lagde en dokumentar om denne formen for utpressing i 2016. Der kom det fram at gjerningsmennene befant seg i Marokko, og at ofrene for en stor del var unge menn fra arabiske land. BBC snakket da både med ofre og gjerningspersoner som forklarte hvordan svindelen foretok.

Kripos: Ikke betal

– Ikke betal det som utpresser krever. Hvis man betaler, følger vanligvis bare ytterligere krav om mer penger, understreker Kripos.

Kripos ber alle om å være forsiktige når man er på chattetjenester med ukjente.