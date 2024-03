Det skriver hun i et Facebook-innlegg fredag.

– Jeg har kommet til at jeg vil takke nei når Rogaland Arbeiderparti starter sitt arbeid med lista for neste stortingsvalg.

– Frem til 2025-valget sitter jeg på Stortinget og vil skjøtte ansvaret samvittighetsfullt, fortsetter hun.

Tiden får vise hva hun skal gjøre fra høsten 2025, skriver hun.

Kanskje advokat-jobb

– Kanskje det blir som advokat eller i andre roller. Og kjenner jeg meg selv rett, så gir jeg meg neppe helt med politikk.

Tajik har vært nestleder i Arbeiderpartiet og ble utnevnt til arbeidsminister i Støre-regjeringen. I mars 2022 gikk hun av som statsråd etter saker om pendlerbolig og skatteforhold.

Hun skriver ikke i klartekst hva som er bakgrunnen for beslutningen om å gi seg, men opplyser at hun både har fått mann og barn i Oslo.

– Samtidig har jeg reist fram og tilbake mellom fylket jeg vokste opp i, og politisk arbeid og hverdagsliv i Oslo. I løpet av neste stortingsperiode vil datteren min gå i Osloskolen, skriver hun.

Mister mandater

Vårt Land skrev tidligere fredag at Arbeiderpartiet ligger an til å miste én av tre stortingsplasser i valget, og i dag har fylket to statsråder fra fylket – kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er ikke bekreftet om disse vil stå på valglisten neste år.

I Oslo ligger partiet an til å miste en av sine fire mandater, ifølge Poll of polls. Tajik representerte Oslo fra 2009 til 2017. Hjemmehørende i dette valgdistriktet er Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam, Espen Barth Eide, Jan Christian Vestre og Frode Jacobsen.