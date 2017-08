Flere målinger viser Ap-trøbbel

Ap får en oppslutning på 29 prosent på meningsmålingen Norstat har gjort for NRK. Det er den andre NRK-målingen på en uke der Ap ligger under 30 prosent. I forrige uke fikk partiet en oppslutning på 27,1 prosent i det som ble omtalt som en krisemåling. Siden da har partiet altså økt oppslutningen med 1,9 prosentpoeng på NRKs måling.

Men også Dagens Næringslivs siste måling viser nedslående resultater for Jonas Gahr Støre og hans partifeller. Ap faller hele 3,3 prosentpoeng til 27 prosent i målingen som er utført av Sentio Research.

Den siste uken viser hele fire målinger at partiet ikke klarer å krabbe over 30-prosentgrensen. På snittet av målingene ligger partiet på 28,9 prosent, ifølge valgforsker Bernt Aardal.

– Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok. Vi har ikke klart å få ut budskapet vårt tydelig nok til velgerne, og vi trenger en sterk mobilisering de tre neste ukene for å hente tilbake velgerne våre som har satt seg på gjerdet. Vi står støtt på strategien vi har lagt, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

«Krisetall»

VG presenterer onsdag «krisetall» i de tradisjonelt sterke Ap-fylkene Hedmark og Oppland.

På partimålingene, som InFact har gjort, får Ap 35,1 prosents oppslutning i Oppland og 37,5 i Hedmark. Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.

Dersom dette blir valgresultatet 11. september, vil det være det svakeste valget for partiet i disse fylkene siden 1945. Ifølge VG viser nye målinger at partileder Jonas Gahr Støre nå kan komme til å lede Arbeiderpartiet til partiets dårligste valg som opposisjonsparti på over 90 år. Ap endte riktignok opp med skarve 24,3 prosent i 2001, men da satt partiet i regjering.

I fylkene, som har vært episenter for ulvestriden denne vinteren og våren, er det Senterpartiet som stjeler størstedelen av Aps velgere. I Hedmark sier 11,8 prosent av dem som stemte Ap i 2013, at de vil stemme Sp i år.

Jubel i MDG

Dersom onsdagens nasjonale NRK-måling blir valgresultatet, kan Arbeiderpartiet måtte søke støtte fra MDG for å danne en regjering.

– Dette er en fantastisk mulighet for Arbeiderpartiet til å fornye seg. Det er mange gode krefter i Arbeiderpartiet som ønsker seg en politisk unnskyldning for å ta skrittet ut av oljen og inn i en grønn satsing, sier Rasmus Hansson (MDG) til NRK.

Alle de mindre partiene unntatt Rødt er over sperregrensen på denne målingen. Mandatberegningen gir 82 mandater til de borgerlige partiene. SV, Senterpartiet og Ap får 78 stortingsplasser, men kan sikre seg flertall med støtte fra MDG, som får åtte representanter.

Målingen er tatt opp mellom 15. og 21. august. Det er foretatt 774 intervjuer. Resultatene er som følger (endring fra forrige måling i parentes): Ap 29 prosent (+1,9), Høyre 22,4 (-1,4), Frp 14,2 (+2,5), KrF 5,1 (+0,1), Sp 9,5 (+0,3), SV 5,5 (+0,3), Venstre 4 (+0,1), MDG 4,4 (-0,2) og Rødt 2,7 (+0,9).

Feilmarginen på målingen er mellom 1,1 og 3,2 prosentpoeng.