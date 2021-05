163 studenter tapte sak om godkjenning av utdanning fra Ungarn

Borgarting lagmannsrett kom dermed fram til samme konklusjon i saken som tingretten.

Studentene har sin utdanning fra Eötvös Loránd (ELTE), og lagmannsretten viser blant annet til at personer med denne utdanningen ikke kan praktisere som klinisk psykolog i Ungarn med selvstendig ansvar for å utrede og behandle pasienter for psykiske lidelser.

Lagmannsretten mener derfor at en person med denne utdanningen og en norsk psykolog ikke utøver samme yrke.

Saken handler om en praksisendring fra 2016 da Helsedirektoratet besluttet at studentene fra ELTE-universitetet i Ungarn ikke lenger kunne få lisens eller autorisasjon til å praktisere som psykologer i Norge.

Avgjørelsen ble tatt med umiddelbar virkning, samtidig som flere norske studenter fremdeles studerte ved det ungarske universitetet.

Tidligere har psykologistudenter i Ungarn fått avslag på autorisasjon, men rett til å jobbe på lisenstid i ett eller to år. Etter det har de hatt muligheten til å søke om å få innvilget autorisasjon.