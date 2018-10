Nygaard fornøyd med siktelser etter drapsforsøket på ham

– Jeg er lettet og fornøyd med utviklingen i saken, ikke minst at påtalemyndigheten og politiet sier at «handlingen fremstår som et angrep rettet mot det trykte ords frihet», uttaler tidligere forlagssjef Nygaard til NTB.

– Vi har ingen holdepunkter for at det er noe annet enn utgivelsen av «Sataniske vers» som er motivet, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.

Hun legger til at de siktede er utenlandske statsborgere som ikke oppholder seg i Norge.

Ifølge NRK er den antatte skytteren blant de siktede. Etter det NRK forstår, tilhører de siktede et fundamentalistisk miljø, noe Nilssen ikke vil kommentere overfor NTB.

Dagbladet meldte tirsdag kveld at to personer er siktet i saken. Den ene skal ifølge avisen være fra Iran, mens den andre skal ha tilknytning til Libanon.

To dagers margin

Torsdag denne uken er det 25 år siden drapsforsøket. Da ville saken vært strafferettslig foreldet.

Det er imidlertid nylig iverksatt tiltak som innebærer at foreldelsesfristen brytes for de siktede. Derfor fortsetter etterforskningen, heter det i en pressemelding fra Kripos.

Av etterforskningsmessige hensyn skulle politiet gjerne latt være å gå ut med informasjon om siktelsene nå, men Nilssen sier at de gjør det av hensyn til Nygaard og offentligheten om saken.

Fatwa

Nygaard var forlagssjef da Aschehoug ga ut Salman Rushdies bok «Sataniske vers» i april 1989. To måneder tidligere hadde Irans leder ayatolla Khomeini utstedt en fatwa som krevde at Rushdie måtte henrettes fordi boka ble oppfattet som blasfemisk mot islam.

Nå slår Kripos fast at det er en klar sammenheng.

Siktelsen lyder på overlagt drapsforsøk og angrep på sentrale samfunnsinteresser – i denne sammenheng ytringsfriheten.

Rushdie: – Gode nyheter

Salman Rushdie er glad for at Kripos nå har siktet personene for attentatforsøket

– Dette er gode nyheter. Man kan håpe at det nå endelig blir gjort fremskritt i denne 25 år gamle saken. Jeg vet ikke hvorfor navnene og nasjonalitetene til de siktede personene er blitt holdt tilbake. Det er ingen tvil om at dette vil kunne endre seg nå som det gjøres fremskritt, sier han i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Det er tilfredsstillende hvis saken blir løst. Men ikke minst er det svært viktig og tilfredsstillende at det samfunnspolitisk prinsipielle i saken blir så grundig understreket, uttaler Nygaard.

Hans advokat Vidar Strømme sier at bruken av paragraf 99a om angrep på sentrale samfunnsinteresser med en strafferamme på 21 år, vitner om at Riksadvokaten tar saken veldig alvorlig.

Flere tips

Nestleder Kjersti Løken Stavrum i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, der Nygaard er leder, mener at siktelsene er en seier for ytringsfriheten. Konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i Aschehoug slår fast at siktelsen er et tydelig signal om at ytringsfriheten står sterkt i Norge.

– Dette er et viktig budskap om støtte til alle som mottar trusler for det de skriver og sier. De er ikke blitt færre og truslene ikke mindre alvorlige på 25 år, sier Mads Nygaard, som er sønn av William Nygaard.

Kripos mottok tirsdag flere tips i saken og oppfordrer de som måtte ha informasjon, til å ta kontakt. De understreker at etterforskningen vil bli tidkrevende, og at norsk politi vil trenge bistand fra politiet i andre land.

– Målet er å føre saken for en norsk domstol, sier Ida Dahl Nilssen.