KRISTIANSAND: – Vi kan ikke sitte på hver vår tue og bestemme. Da er det bedre at vi hjelper hverandre, sier Elisabeth Thorsen, daglig leder i «Hjelp oss å hjelpe».

Fædrelandsvennen har blitt invitert til organisasjonens lokaler i Posebyen.

Til stede er også Camilla Rasch fra Blå Kors, Vidar Gundersen fra Shalam og Sunniva Solheim fra Sammensenteret.

De fire hjelpeorganisasjonene, som alle har lavterskeltilbud for personer i aktiv rus, har bestemt seg for å samarbeide tettere ut mot målgruppa. Dette er det tredje møtet de har siden etter sommerferien.

– Hva håper dere å få ut av dette?

– Utveksle ideer, finne ut hva de enkelte gjør og hva vi kan gjøre sammen, sier Thorsen.

– All den informasjonen og kunnskapen vi har er verdifull, og så gjelder det å få brukt den på best mulig måte, sier Solheim.

Det kan gi et best mulig tilbud for målgruppa de jobber for. Her handler det om å utfylle og komplimentere, ikke konkurrere.

– Vi skal snakke godt om hverandre og styrke hverandre, sier Rasch.

De fire organisasjonene Blå Kors: Diakonal organisasjon som hjelper mennesker som sliter med alkohol-, rus- og spilleavhengighet, psykiske utfordringer og mobbing. Organisasjonen satser også på forebyggende tiltak i tillegg til behandling, rehabilitering og ettervern av mennesker og deres familier. Hjelp oss å hjelpe: En organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker. Alle kan få hjelp. Organisasjonen har gratis butikk, åpen kafe og et uteteam som hjelper bostedsløse og rusmisbrukere med mat, drikke og klær mm. Sammensenteret: Lavterskeltilbud til rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser og fattigdomsproblematikk. Senteret ble opprettet i 2002, og eies av IOGT. Tilbyr åpne dører for mennesker i aktiv rus, og matservering mandag-fredag 11.00–14.00. Shalam: Er en kristen stiftelse, som driver ulike former for hjelpearbeid, primært mot rusmisbrukere. Har kontaktkafé, driver med pårørendearbeid, prosjektet Shalam Women, besøker innsatte i fengsel og har bruktbutikker med arbeidstrening.

Julaften

Rent konkret handler mye om å synliggjøre alle hjelpetiltakene i organisasjonene best mulig.

– Hvis alle skal gjøre alt, så blir vi ikke så gode. Nå jobber vi mer med å utfylle hverandre, sier Rasch, som er virksomhetsleder i Blå Kors Gatenært.

Et eksempel er tilbudet til brukerne på julaften. Da er både Sammensenteret og Shalam åpent. Førstnevnte har julelunsj (11.00–13.00), mens Shalam har julekveld (17.00–21.00).

– Mange frivillige tar kontakt og ønsker å bidra på julaften. Vi har ikke noe, for vi vet at tilbudet blir dekket av de to andre. Da loser vi frivilligheten inn der, i stedet for å si nei, sier Rasch.

Sammensenteret har også matservering i hele åpningstida, mandag-fredag 11.00–14.00. Da drar gjerne ansatte fra Blå Kors ut i forkant og oppfordrer folk til å benytte seg av tilbudet.

Sammensenteret ber så de som kommer innom om å dra på aktiviteten Blå Kors tilbyr i etterkant på torsdagene.

Både Shalam og Hjelp oss å hjelpe har nok frivillige per nå, men Blå Kors trenger tidgivere (frivillige) til mye. De som er interessert kan kontakte organisasjonens tidgiverkoordinator Edmund Birkedal (edmund.birkedal@blakors.no / 38020273)

Forutsigbart

Hver onsdag er «Hjelp oss å hjelpe» på plass utenfor Nav-bygget. Da har organisasjonen med seg mat, drikke og klær til de som ikke kommer til butikken i Posebyen.

– Det har vi gjort de siste fem årene, uansett vær, sier Thorsen.

Dette har Blå Kors kopiert og innført til samme tid på mandagene. Da blir det forutsigbart for brukerne.

– Vi har ikke klær, for det tilbyr «Hjelp oss å hjelpe», men vi har drikke og enkel bevertning, sier Rasch.

Nå som det er jul, har mange av brukerne også et behov for julegaver.

– Da er Blå Kors godt å ha, sier Gundersen.

– Vi har et helt lokale fylt med julegaver, som vi gir til alle som trenger det. Du må ikke være deltaker, gjest eller bruker av Blå Kors sine tilbud. Det spiller ingen rolle om det er Sammensenteret, Shalam, eller hvem det skulle være, sier Rasch.

Mange tilbud

Shalam er blant annet i gang med å pakke 250 gaver, som organisasjonen skal gi til fengsel og personer i nødboliger.

– Hvis jeg mangler noen sokker, vet jeg hvor jeg skal gå hen. Det er utrolig greit å spille på de andre. Det betyr alt, sier Gundersen.

At organisasjonene nå gjør hverandre gode, gagner målgruppa.

– Nå kan jeg si til folk at de kan gå ned til Sunniva og Vidar på julaften, og at det er åpent hele uka etter jul på Shalam. Når vi stenger i jula, kan vi lose folk andre steder, og det er en god følelse, sier Thorsen.

– Vi jobber litt på tvers, og hjelper hverandre egentlig, supplerer hun.

De fire organisasjonene har nå gått sammen, og lagd en oversikt over tilbud for målgruppa i jula.

Her er hele oversikten;