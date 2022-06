Med oppstart fra 1. juli anbefales nå alle over 75 år å ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Sykehjemsbeboere og personer over 80 prioriteres.

– Det er lenge siden de eldste fikk forrige oppfriskningsdose. Derfor er det behov for å vaksinere de mest sårbare innbyggerne våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Folkehelseinstituttets overvåking viser at smitten øker. De nye rådene er basert på råd fra instituttet, som regjeringen nylig har fått.

– Vaksinering av mange midt i ferien vil være krevende for en del kommuner. Jeg vil derfor understreke at vaksineringstempoet må tilpasses kommunenes kapasitet, sier Kjerkol.

I pressemeldingen fra regjeringen står det at sykehjemsbeboere og personer over 80 år bør prioriteres først i vaksinekøen. Men kommunene gis rom til å finne løsninger lokalt for å gi flest mulig i målgruppen et tilbud.

Kommunene må også planlegge for å kunne tilby ny oppfriskningsdose til personer fra 65 år fra 1. september. Dette gjelder også for personer med underliggende sykdommer.

Regjeringen understreker at pandemien er uforutsigbar, og at kommunene må fortsatt være forberedt på at det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og andre grupper.

Staten dekker kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet.