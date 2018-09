Støre: – Arbeiderpartiet er klar

– Det er klart at hvis flertallet skifter, så er Arbeiderpartiet klar, sa Støre til journalister i vandrehallen i Stortinget like etter at KrF-leder Knut Arild Hareide rådet sitt parti til å vurdere et samarbeid med Ap.

Han sier han ikke har vært på regjeringsjakt etter valget i fjor, men åpner altså for muligheten for å velte regjeringen om KrF vender seg til venstresiden.

Støre viser imidlertid til at KrF nå skal diskutere veivalget internt og trekke sine konklusjoner om samarbeid.

– Den prosessen bør få gå sin gang. Et nærmere politisk samarbeid forutsetter respekt for hverandres standpunkter og interne prosesser, påpeker han.

Han kaller talen KrF-leder Knut Arild Hareide holdt fredag for historisk. Hareide rådet partiet til å vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ikke SV. Støre opplyser at Hareide ringte ham en halvtime før talen og informerte om konklusjonen.

– KrF og Arbeiderpartiet deler viktige fellesskapsverdier i politikken. Begge partier har et sterkt sosialt engasjement, og vi finner ofte sammen i saker som rettferdig fordeling, bistand og fattigdomsbekjempelse. Derfor ser jeg positivt på de mulighetene et forpliktende samarbeid mellom våre to partier åpner for, sier Støre.