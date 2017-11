Valen: – Aldri i min villeste fantasi tenkt at det kunne oppfattes som trussel

Komikeren mener politiet har misforstått og koblet sammen to meldinger på Facebook og kommet fram til at han forsøkte å true to tjenestemenn.

– Aktoratet har valgt å klippe ut en setning og ta den helt ut av sin sammenheng. Aldri i min villeste fantasi kunne jeg tro at dette kunne bli oppfattet som en trussel, sa Valen da han forklarte seg i Borgarting lagmannsrett fredag.

Valen ble i fjor dømt til ubetinget fengsel i 21 dager og til å dekke sakskostnader på 15.000 kroner for å ha truet politiet og for å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge mens han var beruset.

Oslo tingrett konkluderte med at komikeren rettet trusler mot politiet da han på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for opplysninger om navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre aksjonerte mot leiligheten hans. I et annet innlegg skrev han «Neste gang tror eg de vil angre».

– Tingretten misforsto

Valens forsvarer, advokat John Christian Elden, viste til det første innlegget ble lagt ut på komikerens offisielle Facebook-side, mens det andre gjaldt svar i en diskusjonstråd på Valens private side.

– Det tingretten åpenbart misforsto, er at de trodde at dette var én profil, én melding, én tråd, sa Elden.

Han viste til at en bekjent av komikeren hadde kommentert at «neste gang kommer de med tvangstrøye, og så er det rett på psykiatrisk avdeling.» Det fikk Valen til å svare at de ville angre neste gang, men det var ment som en spøkefull kommentar til foregående innlegg, ifølge Elden.

– Ville finne samboeren

Politiet kom til leiligheten sammen med ambulansefolk etter at Valens samboer hadde skadd seg under særdeles dramatiske omstendigheter i parets leilighet i februar i fjor. Samboeren ble tatt med til legevakt.

Valen hevder dusør-meldingen bare handlet om at han ville kontakte politifolkene for å få hjelp til å finne ut hva som hadde skjedd med samboeren, som han ikke visst hvor befant seg. I etterkant av at meldingene ble lagt ut, ble han pågrepet og satt på glattcelle.

Aktor, politiadvokat Hacer Aydar, stilte flere spørsmål om hva som skjedde i leiligheten. Hun lurte på om det stemte at politiet ikke fortalte Valen hvor samboeren ble brakt.

– Er du sikker på at du ikke visste hvor du kunne få tak i henne? spurte aktor.

– Ja, fordi alle politifolkene fortalte forskjellige historier, svarte Valen.

Han erkjente at han hadde drukket, og hevdet også at politiet «dopet ham med Vival» like før han skulle avhøres.

Aydar påpekte at Valen i sin politiforklaring ikke nevnte at formålet var å få tak i samboeren eller at han lurte på hvor hun var. I stedet forklarte han at han ønsket å finne politifolkene slik at han kunne sende dem blomster.