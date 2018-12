Da danskeferja ble truet med kanoner og slo brist i jernteppet

Danskeferja «Bolette» spilte en tidlig rolle da jernteppet mot Øst-Europa begynte å sprekke og etter hvert gikk i oppløsning. I år var det 30 år siden polske soldater rettet kanoner og tanks mot «Bolette» og geværer mot skipets kokk. At skudd ikke ble løsnet, kan i særlig grad kapteinen og et sangkor takkes for.