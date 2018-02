Dal isolert på grunn av snøras: - Ungdommene jubler for vinterferie-tjuvstart

Statens vegvesen melder fredag morgen at det har gått et snøras ved Ørsdalstunnelen, på strekningen Malmeim - Hovland.

Vegvesenet melder at veien ble stengt i 04.00-tiden natt til fredag.

Kristian Nomedal, som er kommunalsjef for landbruk, miljø og teknikk i Bjerkreim kommune sier at raset har isolert en 50-talls personer.

Kommer seg inn

Ifølge Nomedal vil Statens vegvesen se nærmere på raset så snart det blir lyst.

– Før den tid er det vanskelig å si hvor lenge veien vil være stengt, sier han til Aftenbladet.

Mens vegvesenet tar seg av veien, er kommunen opptatt av beredskapen.

– Akkurat nå ser vi situasjonen litt an. Skulle det oppstå noe prekært har vi måter vi kan komme inn til Ørsdalen på, sier Nomedal.

- Ungdommene jubler

Klokka 06.30 ble Elin Tjetland Bjordal klar over at et snøras hadde stengt fylkesvei 117 var stengt. Dermed var hun og resten av beboerne i Ørsdalen isolert.

Skolebussen går fra Ørsdalen klokka 07.00, men ikke i dag.

Elin Tjetland Bjordal

- Jeg sa til barna, Karina (14) og Ivar (16) at de bare kunne legge seg igjen, men det ville de ikke. De kastet seg på sosiale medier for å skrive til skolekamerater hvor heldige de var som allerede har vinterferie, sier Tjetland Bjordal, som selv jobber på Coop Marked Vikeså.

- Jeg hadde vel et håp om å komme meg på jobb i løpet av dagen, men det ser mørkt ut. Klokka er jo allerede 10.30, sier hun.

Mye nysnø

I tillegg til å jobbe i Vikeså driver Tjetland Bjordal og mannen Steinar Bjordal går i Ørsdalen.

- Det er ikke slik at jeg ikke har noe å ta meg til selv om vi er isolerte, sier hun og ler.

Privat

På toppen av dette er Steinar Bjordal daglig leder i Stavtjørn alpinsenter.

- I det siste har det så å si vært jobbing døgnet rundt der oppe. Nå er min mann der og jobber. Godt er det for det har kommet 55 centimeter med nysnø på Stavtjørn. Det er flott med tanke på vinterferien, sier Tjetland Bjordal.

- Hva gjør dere nå?

- Akkurat nå sitter ungdommene med hver sin skjerm og skryter til venner at de har vinterferie. Selv har jeg vært mye i telefonen. Du er ikke den eneste journalisten som har ringt. Og så er jeg inne på medier og ser hva naboer har sagt om situasjonen, sier hun.

- At veien er stengt får jeg uansett ikke gjort så mye med, sier Tjetland Bjordal.

Sjekker Hunnedalen

Byggeleder Fred-Jonny Wikøren i Statens vegvesen opplyser at rasfaren vil bli sjekket også i Hunnedalen og i Sirdal.

Pål Christensen

- Etter fem døgn med frost har underlaget blitt hardt. Når du så får mye kram snø oppå skaren, kan det føre til ras, sier Wikøren.

Har kontroll

Vinterferien står for tur og enn så lenge ser det ut til at det skal gå greit å komme seg til Hunnedalen og til Sirdal.

- Jeg har snakket med brøytemannskapene og de sier at de har kontroll, sier Wikøren klokka 07.30 fredag morgen.

Freser og brøyter

I løpet av natt til fredag har det kommet mellom 30 og 40 centimeter snø i området. Dette har ikke ført til problemer.

- Så snart det blir lyst vil vi også sette inn fresere. Med såpass mye snø nytter det ikke utelukkende å brøyte. Vi må få snøen lenger vekk fra veien for at kjørebanen skal være bred nok, sier byggelederen.

Snøfreserne vil kjøre i Hunnedalen og i Øvre Sirdal mot Ådneram.