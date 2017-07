Stans på Sørlandsbanen

AGDER: – Vi har jobbet med feilsøking i 1,5 time. Feilen er utbedret og toget skal kjøre igjen, sier pressekontakt i NSB, Gina Scholz.

Toget stanset på Sørlandsbanen mellom Vegårshei og Nelaug.

– Vi vet enda ikke årsaken til den tekniske feilen, det skal vi undersøke nærmere ved en senere anledning. Men toget kan likevel kjøre videre, sier pressekontakten videre.

Sykdom på toget

Men sørlandsbanen hadde ikke kun tekniske problemer i dag. Tips Fædrelandsvennen har mottatt fra passasjerer om bord, tilsier at det også har oppstått sykdom på toget under stansen.

– Etter vi hadde stanset fikk en eldre kvinne pusteproblemer. Jeg vet ikke hvor alvorlig, men et helikopter forsøkte å komme til toget, sier Rolf Mikael Gare, som er på vei til Oslo med Sørlandsbanen.

Pressekontakt Scholz bekrefter forholdet.

– Jeg kan bekrefte at det var en person på toget som hadde behov for ekstra bistand. Det er medisinsk personell om bord toget som tar vare på henne.

Hva med redningshelikopteret?

– Det kom et helikopter til toget. Men vi har besluttet at passasjeren skal bli med videre til Vegårshei og få mer hjelp der. I samråd med medisinsk personell ble det bestemt at det var bedre for passasjeren fremfor å gå med helikopter der toget sto, sier Scholz videre.

Saken oppdateres.