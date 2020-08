– Sånn skal det ikke være! Kommunikasjon mellom lege og pasient er avgjørende for hvilken behandling pasienten får, ifølge allmennlege Ole Edvard Strand.

Leder i den lokale legeforeningen i Vest-Agder, Ole Edvard Strand, kjenner seg ikke igjen i historiene de endometriose-rammede kvinnene forteller til Fædrelandsvennen, om fastleger som ikke lytter til pasientene og ikke sender dem videre i systemet.

– Jeg tenker ikke ut fra min erfaring at det stemmer, men uansett er det definitivt ikke sånn det skal være! Det er klart at vi som fastleger absolutt bør ta folks smerteproblemer på alvor, understreker han.

Strand sier at det kan være vanskelig å skille hvilken grad smertene kommer i.

– Mye dreier seg om kommunikasjon og gode tillitsforhold med den enkelte fastlege, fortsetter han.

Strand presiserer at det er viktig at pasienten er tydelig på å formidle symptomene sine. Ikke minst hvilken effekt behandlingen har på den enkelte.

– På den andre siden er det veldig viktig at legen tar innover seg den informasjonen pasienten gir, sier han.

– Allmennlegen har en portvokterrolle til spesialisthelsetjenesten med ansvar for å bidra til at ressursene blir brukt så hensiktsmessig og ansvarsmessig som mulig, svarer han.

Til kritikken fra styreleder Elisabeth Raasholm Larby i endometrioseforeningen, om at fastlegene er en propp i systemet for denne pasientgruppa og har et hovedansvar for at det tar i snitt sju år før de får stilt en endelig diagnose, svarer Strand at han blir overrasket over å høre dette:

– Det er tilbakemeldinger som vi absolutt vil ta på alvor, og vi kan alltid bli bedre på det. Jeg er litt overrasket hvis budskapet er at den generelle fastlegen ikke kan noe om sykdommen og ikke tar pasientene på alvor. Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det.

Pasientene som har det aller verst blir gjerne henvist til Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus. Der jobber Jenny Alvirovic som overlege og spesialist på sykdommen.

– I Oslo har vi et endomentrioseteam til pasienter med avansert endometriose. Vi ønsker oss at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for endometriose, og at vi får mer ressurser, forteller hun.

– Særlig viktig er at disse pasientene trenger mer enn bare gynekolog, fortsetter hun.

Oslo universitetssykehus jobber ifølge henne målrettet for å fremme kunnskap omkring sykdommen og samarbeider med blant andre, blant annet gjennom pasientorganisasjoner som endometrioseforeningen. De ønsker at man skal bli bedre kjent med sykdommen og terskelen blir lavere for å snakke om kvinnesykdommen.

– Vi vil gjerne at flere unge jenter får hjelp av helsesøster og fastleger, sier Alvirovic.

