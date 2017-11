Tre av tolv politidistrikt ønsker bevæpning

TV 2 har fått innsyn i politimesternes innspill i høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget, som har utredet om politiet bør bære våpen.

Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.

Agder og Finnmark politidistrikt ønsker en ny modell, hvor politiet bærer pistol, men oppbevarer magasiner og ammunisjon separat i utstyrsbeltet. De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.

Tidligere i uken ble det kjent at politimesteren i Oslo har snudd i spørsmålet om bevæpning. Han viste blant annet til terroraksjoner hvor det blir brukt bil eller kniv til å angripe andre.

– I en slik situasjon må politiet skyte bilføreren med en gang. Da nytter det ikke å fomle og finne et magasin eller låse opp et skytevåpen fra et skrin, sa Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

Flertallet i bevæpningsutvalget anbefalte en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge da deres rapport ble lagt fram i mars.