Borten Moe reagerer kraftig på pelsdyravvikling

På Facebook går Borten Moe kraftig i rette med politikken som er varslet i den såkalte Jeløya-plattformen. Der står det at trepartiregjeringen tar sikte på «å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025».

– Dette er galskap. Vi skal altså forby en hel næringsvei i Norge, samtidig som import på de samme varene fortsetter. Skal tro hva Erna Solberg og Siv Jensen tenker om disse når de snakker om forutsigbare rammevilkår og langsiktighet. Og om de i det hele tatt reflekterer over å ta levebrødet fra mange familier med et pennestrøk, skriver Borten Moe i det første av to Facebook-innlegg søndag kveld.

– Forvarsel

– Kanskje er dette bare et forvarsel på hva som skjer når urbanistene med et virkelighetsfjernt forhold til natur og husdyrhold får stadig mer makt, fortsetter han og viser til rovdyr- og naturvernpolitikk som andre eksempler.

– Jeg er for øvrig spørrende til lovligheten av å forby pelsdyrnæringen som sådan. Jeg regner med regjeringen har vurdert dette før de skrev det inn i erklæringen, skriver han i sitt neste innlegg.

Venstre får skryt

Ikke uventet høster avgjørelsen jubel hos motstanderne av pelsdyroppdrett.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Både Erna Solberg og Siv Jensen sier til NTB at avviklingen av pelsdyrnæringen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Fortvilte oppdrettere

Blant dem som er skuffet, er mange pelsdyrbønder.

– Dette er veldig alvorlig, og vi er svært skuffet over å bli ofret på denne måten, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem, til NRK. På landsbasis er opp mot 200 pelsdyrbønder, ifølge kanalen.

– Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken. Nå skal vi legge en plan, og har håp om at vi skal klare å komme oss rundt dette, sier han.

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen.