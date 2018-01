Tre fikk alvorlige øyeskader av fyrverkeri

Det opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus 1. nyttårsdag.

De seks andre har moderate øyeskader. Alle de skadde er gutter eller menn.

– Ingen av dem som er skadd, rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, sier Bull.

1. nyttårsdag hvert år samler Bull inn oversikt over hvor mange som er behandlet for øyeskader etter nyttårsfeiringen fra sykehus i hele landet. En av dem som ble alvorlig skadd i år, var tilskuer.

– Alle de tre alvorlige øyeskadene og to av de moderat alvorlige skjedde etter bruk av effektbatteri. En mann måtte fjerne øyet, forteller Bull.

– To effektbatteri gikk av eller eksploderte i samme øyeblikk som lunten ble tent. En gutt ble skadd av stjerneskudd, en annen ble truffet av et grisehyl som spratt opp i øyet. En tredje gutt plukket opp fyrverkeri fra bakken, som så eksploderte.

– Selv om vi ser en nedgang i antallet skader, er det fremdeles for store konsekvenser for dem som blir alvorlig skadd, mener Bull, som ønsker seg et forbud mot privat fyrverkeri.

– Felles fyrverkeri er blitt mer vanlig og kan være en av årsakene til nedgangen i skadetallet, sier han.