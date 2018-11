Fritidsbåt kolliderte med kystvaktskip utenfor Ågotnes – to havnet i sjøen

– En kollisjon mellom to fartøy. To personer har vært i sjøen, men er brakt i land. Blir tilsett av helsepersonell. Det ene fartøyet er 15–16 fots plastbåt mens det andre er et større fartøy. Alle personene er gjort rede for, tvitrer Vest politidistrikt.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at fritidsbåten kolliderte med KNM Olav Tryggvason.

Kystvaktskipet har ifølge VG deltatt i vaktholdet rundt fregatten Helge Ingstad, som havarerte et stykke lenger nord.

– Det vi kan si så langt, er at Olav Trygvason har deltatt i vaktholdet rundt fregatten som ligger i området og var akkurat avløst derfra og på vei sørover. Da den var på tur sørover, har den hatt et sammenstøt med et mindre lystfartøy, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved FOH.