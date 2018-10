Uro i KrF for å bli «kuppet» av nyinnmeldte

Nettavisen meldte mandag at Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har meldt seg inn i KrF for å kunne stemme dem til høyre i Oslo. Han utelukker ikke at han kan melde seg ut igjen dagen etter landsmøtet – og tilbyr å betale for å melde inn andre som vil påvirke KrFs valg.

I helgen oppfordret også redaktøren bak det omstridte nettstedet Resett folk til å melde seg inn i KrF og påvirke valget . «Etter landsmøtet er over, kan dere jo melde dere ut igjen», skriver redaktøren Helge Lurås.

– Jeg synes det bryter med noe av vår demokratiske tenkning. At ytre høyre ønsker å kjøre en aksjon for å redde Frp, det synes jeg er ufint, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

– Jeg synes det er en utrolig usympatisk måte å gjøre påvirkning på, når man gjør det for å drive lobbyvirksomhet, uten å kjenne på motivasjon eller lyst til å være medlem av et parti. Eller det dette partiet står for, sier KrF-topp Hans Fredrik Grøvan til VG.

«Det oppleves som et kupp», uttalte bystyremedlem Bjørg Josefsen i Sandnes etter deres lokallagsmøte i forrige uke. VG skrev da om reaksjoner på at nye medlemmer dukket opp på møtet og det ble valgt åtte «røde» delegater til skjebnevalget.

KrF skal følge innmeldingene nøye etter oppfordringen fra Lysglimt Johansen.

– Vi har sett oppfordringen hans, og følger utviklingen på nye medlemmer nøye. Dette er helt klart ikke en form for aksjonisme vi ønsker, skriver KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset i en epost til VG.

2.068 nye medlemmer har meldt seg inn i partiet mellom fredag 28. september og mandag 15. oktober, ifølge KrF. Flest innmeldinger har kommet i Oslo og Rogaland med henholdsvis 318 og 285 innmeldinger. For de øvrige fylkene fordeler tallene seg slik: Agder (252), Akershus (212), Buskerud (77), Hedmark (35), Hordaland (240), Møre og Romsdal (87), Nordland (56), Oppland (56), Sogn og Fjordane (29), Telemark (53), Troms og Finnmark (53), Trøndelag (127), Vestfold (106), Østfold (69), Kristelig Folkeparti nasjonalt (13).