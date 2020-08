Spesiell studie­start skaper bekym­ring: – Det er sårbart

Den ekstraordinære studiestart skaper bekymring for økt ensomhet blant en gruppe som allerede er utsatt. Foto: Jacob J. Buchard

Ensomheten blant studenter er i fokus når over 3000 nye UiA-studenter skal skaffe seg venner og et sosialt nettverk under helt spesielle forhold.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn