Bryggeritopp fikk avgiftssjokk – kalte KrF-nestleder en skurk

I eposten, som er sendt til et sted mellom 40 og 50 av Bryggeri- og drikkevareforeningens medlemsbedrifter, skriver han at det er «to skurker i denne fortellingen».

Den ene skurken er ifølge Nome kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop, som han mener er ansvarlig for høstens priskrig på smågodt.

Kaller Bollestad skurk

«Den andre skurken heter Olaug Bollestad og er nestleder i KrF. Hun ble så rasende over priskrigen at hun med et knips endret KrFs budsjettforslag og foreslo dramatisk avgiftsøkning», skriver Nome i eposten, som NTB har fått tilgang til.

Han mener KrF opptrer useriøst og uansvarlig og «gjør sitt ytterste for å svekke tilliten til politikk generelt».

– Måten Nome går til personangrep på, er et lavmål. Dette sier mer om ham enn om meg, sier Bollestad til NTB.

Avviser

KrF-nestlederen sier hun verken er sint eller opprørt over å bli kalt en skurk.

– Jeg blir mer oppgitt, ikke minst fordi han kjenner prosessene i KrF så dårlig som han åpenbart gjør. Jeg har ikke så mye makt at jeg kan knipse i fingrene og alene endre vår politikk, sier Bollestad.

Hun tilføyer at avgiftsøkningen dessuten ikke er ny KrF-politikk.

– Vi har foreslått dette flere ganger tidligere i våre alternative budsjetter. Verdens helseorganisasjon mener dette er et godt politisk grep for å motvirke fedme og diabetes, sier Bollestad.

Beklager ikke

Petter Nome angrer ikke på ordvalget i eposten.

– Jeg ville nok ikke brukt uttrykket «skurk» i en formell sammenheng, men jeg står inne for alt som står i mailen, sier han til NTB. Noen beklagelse vil han ikke komme med.

– Nei, dette må kunne tåles som en intern, sleivete kommentar, sier han.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis reagerer mer på Nomes framstilling i eposten enn på selve ordvalget.

– Å antyde at hele dagligvarebransjen undergraver det gode arbeidet med å begrense sukkerinnholdet i våre produkter, er helt urimelig. Karakteristikkene får stå for Nomes regning, sier han til NTB.

– Sidespor

Bakgrunnen for saken er den borgerlige budsjettavtalen som ble inngått onsdag. Der håves det inn nærmere 2 milliarder kroner på økte avgifter på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke.

Næringen frykter økt grensehandel og netthandel, tap av arbeidsplasser og inntjening samt negative følger for folkehelsen.

– Bilene fylles opp av godteri og brusbrett, og folk konsumerer langt mer enn de ellers ville gjort, hevder Nome.

Han sier hensikten med mailen var å fortelle medlemmene at Bryggeriforeningen er opprørt og arbeider for å få beslutningen omgjort.

– Min karakteristikk av Bollestad og Takle Friis er sånn sett et sidespor, sier Nome.