Kraftig nedgang i utmeldinger fra Kirken

I fjor meldte 15.463 personer seg ut av Kirken, mot 41.024 året før, viser tall som avisa Dagen har hentet inn.

– Det er gledelig at tallet på utmeldinger har gått ned, og jeg regnet med at vi skulle ende på omtrent dette nivået i fjor, sier biskop og preses for bispemøtet Helga Haugland Byfuglien til avisa.

Hovedårsaken til at så mange meldte seg ut i 2016, var at det ble innført et nytt system der utmelding kan skje elektronisk.

Oslo bispedømme har flest utmeldinger i 2017 med 2.298. Deretter følger Bjørgvin, Agder og Telemark og Stavanger med om lag 2.000 utmeldinger hver.

Samtidig går også antallet som melder seg inn i Kirken ned. I fjor meldte 2.480 personer seg inn, om lag 700 færre enn året før.