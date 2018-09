Den neolittiske landsbyen ble funnet i Tell el-Samara, 140 kilometer nord for Kairo, opplyser Egypts departement for oldtidsminner.

Arkeolog Frederic Gio sier arbeidsgruppen hans fant siloer som inneholdt dyrebein og mat og som dateres til 5.000 år før Kristus. Landsbyen er i så fall 2.500 år eldre enn pyramidene.

Egypt har de siste årene fremhevet arkeologiske funn i et forsøk på å gjenopplive turismen til landet i etterkant av den politiske uroen i 2011.