Politiets innsatsleder opplyste om dette på et pressetreff tirsdag ettermiddag, melder Romerikes Blad.

– Vi rykket ut til en melding om en alvorlig hendelse. Boligen vi kom fram til, var røykfylt. Der har vi hentet ut fire personer, de er bekreftet døde, sier politiets innsatsleder Magnus Hovelsrud Andersen.

Han bekrefter at de har startet drapsetterforskning.

Ifølge avisa Raumnes opplyste innsatslederen at det skal være en relasjon mellom de døde. Han la imidlertid til at situasjonen er uavklart, og at det ikke er mulig å si noe om alder, kjønn eller dødsårsak.