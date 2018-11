– Vi har sett en betydelig nedgang i antall fysiske butikker. Den trenden kommer til å akselerere i framtiden

I framtiden vil langt færre være villig til sette seg i bilen for å handle i Sørlandsparken. Snart kan talestyrte virtuelle kjøpesentre, hjemme i sofakroken, bli en del av hverdagen. Direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, mener fundamentet for tradisjonell varehandel er i ferd med å skiftes ut.