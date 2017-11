Sjefen for etterretningstjenesten reiste til Kongo for å få løslatt Joshua French

I boken «Dødsdømt i Kongo – Kampen for friheten», som ble lansert onsdag, skriver Kari Hilde French om den årelange kampen for å få sønnen Joshua French ut av fengsel i det afrikanske landet.

Etter at de hvert eneste år har hatt som mål å kunne feire julen i frihet, og skuffet måtte konstatere at målet ikke ble nådd, kan julen 2017 endelig feires hjemme i det kalde Norge.

– Vi satte målstreken ved jul hvert år og håpet hvert år på at noe skulle skje som førte til løslatelse. Nå som Joshua er på norsk jord kan vi alle slappe av og feire jul, sier Kari Hilde French til NTB.

Presidenten betalte

Etter at Joshua French ble dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland, ble han livstruende syk. Kongos president betalte selv for å få nordmannen på sykehus. Etter den siste dommen i februar 2014 ble Joshua French alvorlig syk i fengselet.

Mens fengselsledelsen unnlot å gjøre noe, var Kari Hilde French i dialog med etterretningstjenesten i Kongo, som på president Joseph Kabilas ordre forsøkte å få nordmannen overført til Norge. French skulle overføres fra fengsel til sykehus og deretter til Norge.

– Planen var å få Joshua fra sykehuset i Kinshasa til et sykehus i Norge. President Kabila hadde til med bevilget penger til å betale for sykehusoppholdet, skriver Kari Hilde French i boka.

Utkast til avtale

Et utkast til avtale som var skrevet av lederen for Kongos nasjonale etterretningstjeneste, Kalev Mutondo i samarbeid med Norges spesialutsending Kai Eide, skal ha blitt sendt fra Kongo til Norge.

– President Kabila hadde også gitt beskjed om at han ønsket at løsningen skulle forhandles fram mellom etterretningsetatene i de to landene. Fra Utenriksdepartementet fikk jeg ingen informasjon om dette, skriver Kari Hilde French videre. Hun oppgir at hun fikk opplysningene fra sine kongolesiske kontakter.

Fra de samme kontaktene fikk hun vite at daværende toppsjef for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, hadde kommet til Kongo 24. mars 2014.

– Dessverre måtte Grandhagen reise hjem igjen uten Joshua, som det nok var meningen at han skulle hente eller få i stand en løsning for, skriver Kari Hilde French i boken.

Utenriksdepartementet vil onsdag ikke kommentere opplysningen fra boka overfor NTB.

Smuldret bort

Årsaken til at Kabila ønsket at det var etterretningstjenestene som skulle finne en løsning, hang sammen med at Tjostolv Moland og Joshua French var blitt dømt som spioner for Norge. Moland skal også ha hatt en viss kontakt med de hemmelige tjenestene hjemme i Norge, sier Kari Hilde til NTB.

Opplegget med de hemmelige tjenestene smuldret imidlertid bort. Avtalen ble ikke godkjent av Utenriksdepartementet i Oslo og fra norsk side ble kontakten med kongolesisk etterretningstjeneste kuttet.

I løpet av våren ble Joshua French overført til en villa hvor han ble tatt hånd om av moren og norske helsearbeidere som hjalp til, men noen overføring til helsevesenet i Norge ble det ikke. Til slutt forsøkte French å rømme fra arresten, men ble pågrepet og satt tilbake i militærfengselet i Ndolo.

Det skulle gå ytterligere tre år før han endelig ble løslatt og kunne reise til Norge på 17. mai i år.

UD-kritikk

Under onsdagens lansering kom Kari Hilde French med kritikk av det hun mener har vært dårlig informasjon fra UD i denne saken:

– Problemet i denne saken har hele veien vært at informasjonsflyten – litt avhengig av personer – har vært for dårlig og har gjort oss usikre. Vi måtte søke informasjon i andre kanaler for å få den informasjonen jeg mener UD kunne gitt oss, sa French.

French fortalte at da hun i mai 2009 fikk telefon om at sønnen og Tjostolv Moland var pågrepet i Kongo, trodde hun at saken kom til å løse seg ganske raskt. Slik gikk det som kjent ikke. Det tok åtte år før Joshua French kom tilbake til Norge.

-Joshuas historie

På spørsmål om hva hun trodde hendte før French og Moland ble pågrepet i Kongo, svarte hun:

– De ble utsatt for et bakholdsangrep. Jeg har ikke gått for mye i detaljer om det i boken, for det er Joshuas historie.

Det er allerede kjent at Joshua French skriver på bok om sine åtte år i kongolesisk fengsel.