Mann varetektsfengslet for bedrageri av festivalpass

Mannen skal blant annet ha nettsvindlet flere titalls mennesker fra hele landet som ville til Palmesusfestivalen i byen i sommer, skriver Stavanger Aftenblad.

– Han er varetektsfengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare, opplyser politijurist Brynhild Helleland-Nordbø ved Sandnes politistasjon.

Den siktede har erkjent at han har et spilleproblem, og at dette er årsaken til bedrageriene. Mannen er siktet for 48 tilfeller av billettsvindel til festivaler og konserter.

– Han har innrømmet alle tilfellene, opplyser Helleland-Nordbø.

Retten mener det er svært sannsynlig at siktede vil begå nye lovbrudd i fremtiden av samme art som han nå er siktet for. Retten viser til at han er domfelt for fire tilfeller av lignende handlinger.

Så sent som i april i år sto den samme mannen tiltalt for billettsvindel i samme tingrett. Han innrømmet da å ha solgt seks billetter til Palmesusfestivalen i Kristiansand som han bare lot som om han var i besittelse av.

Som følge av tilståelsen slapp han unna med 27 dagers fengsel. Men selv om mannen erkjente å ha rundlurt ungdommer han hadde møtt på nettet, har han tilsynelatende valgt å fortsette virksomheten sin.