LYNGDAL: Fra og med mandag må Tesla-eiere belage seg på mer kø ved flere av ladestasjonene i landet.

Nå er det nemlig slutt på at de får ha ladestasjonene for seg selv.

I et pilotprosjekt åpner selskapet for at også andre elbil-eiere, som lader via CCS (ladesystem), kan benytte seg av flere av ladestasjonene deres.

Handelsparken i Lyngdal er den eneste av Teslas ladestasjoner i Agder som deltar i prosjektet.

Får samme fordeler som Tesla-eiere

I likhet med Tesla-eiere, kan andre elbil-eiere velge å tegne et abonnement til 129 kroner i måneden, og få de samme prisene som Tesla-eiere betaler.

Alternativt kan man betale drop-in-priser, som ligger en del høyere enn det Tesla-eiere betaler.

I Lyngdal Handelspark koster det 6,10 kroner per kilowattime (kWh) for andre elbiler å lade bilen med drop-in.

Det er 49 prosent mer enn Tesla-eiere, som betaler 4,10 kroner per kWh.

Sperreavgift

Via Tesla-appen, kan selskapet sende ut push-varsler med sperreavgift til bileieren.

Denne avgiften (maksimalt ti kroner per minutt) er en kostnad man blir ilagt hvis bilen blir stående tilkoblet på laderen i mer enn fem minutter etter at den er ferdigladet, og stasjonen er mer enn halvfull.

Disse 15 stasjonene er nå åpent for andre bilmerker Aurland (6 stolper) Aksdal South (18 stolper) Arna (20 stolper) Berkåk (20 stolper) Eidsvoll Verk – Nebbenes (44 stolper) Fokserød (16 stolper) Lærdal (16 stolper) Leira (16 stolper) Lillehammer – Strandtorget (16 stolper) Lyngdal Handelspark (36 stolper) Nes i Ådal – Valdresporten (20 stolper) Notodden (12 stolper) Oslo Central – Sentrum (18 stolper) Rygge (42 stolper) Skien (9 stolper) Ladestasjonene er merket med informasjon om hvordan man registrerer seg for å kunne gjennomføre lading.

Tesla opplyser på sine nettsider at de i første omgang konsentrerer seg om stasjoner beliggende ved hovedfartsårer og de større byene.