Daniel Håkestad er rektor på Songdalen ungdomsskole. Lørdag fikk han beskjed om at en elev på skolen var smittet av korona. Håkestad er klar på at det er viktig at den aktuelle eleven nå blir skjermet og tatt vare på. Han ber samtidig folk vise hensyn i det som er en sårbar situasjon for alle involverte. Foto: Håvard Karlsen