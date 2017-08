Listhaug avviser kritikk fra pastorsønn om at hun er dobbeltmoralsk

Etter en opphetet radiodebatt beskyldte Listhaug KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen». Anders Torp, sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp, sier til Klassekampen at han mener ministeren er dobbeltmoralsk.

– Det er fint at Frp er imot steining, som bortimot samtlige er, men hvorfor tar hun bare tak i umoralen i muslimske miljøer når umoral og ekstreme handlinger skjer rett foran nesa hennes i kristne miljøer? spør Torp.

Pastorsønnen har selv brutt med sin fortid i et bokstavtro kristent miljø.

– Listhaug sleiker Jan Hanvold, TV Visjon Norge og fundamentalister oppetter ryggen, mener Torp.

Listhaug avviser kritikken. Statsråden sier hun er kritisk til forhold som har kommet fram om TV Visjon Norge og Jan Hanvold, men at hun har delt talerstol med mange hun er uenige med.

– Det finnes kristne som tror eller mener ting som jeg er uenig i. Men det er ingen kristne jeg kjenner som støtter steining som avstraffelsesmetode og dødsstraff for blasfemi, eller som ønsker å drepe jøder, ikke-muslimer eller homofile. Dersom det hadde vært tilfellet, kan jeg forsikre om at jeg ville tatt et oppgjør med det også, sier Listhaug til Dagen.