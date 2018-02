– Et mareritt uten ende, sier Thommessen om byggeskandalen

Thommessen avviser at han har planer om å trekke seg etter byggeskandalen på Stortinget. Kostnadene har vokst med over 300 prosent til 2,3 milliarder kroner etter den siste oppdatering på nye 500 millioner kroner.

– Man tar også ansvar ved å bli. Jeg tenkte gjennom dette før jeg ble gjenvalgt i høst, sa Thommessen etter presidentskapets krisemøte mandag kveld. Der ble saken gjennomgått og planer lagt for hvordan finanskomiteen og de parlamentariske lederne skal orienteres onsdag.

Et mareritt

Thommessen legger ikke skjul på at saken er krevende og sier han har følt på et stort personlig ansvar.

– Marerittet er at det vil ingen ende ta i forhold til de feilene vi ser dukker opp underveis, fordi det var et mangelfullt grunnlag med vår bestilling. Ved hver korsvei vi passerer, dukker det opp nye problemer og feilmeldinger, og vi har nå over 3.000 endringsmeldinger. Det er ekstremt høyt. Det har vært et veldig krevende prosjekt å håndtere, sa han.

En gjennomgang Dagens Næringsliv presenterte i helgen, viser at budsjettsprekken på Stortinget overgår alle andre statlige overskridelser siden årtusenskiftet.

Villig til å redegjøre

Tommessen er åpen for nok en gang å stille i et stortingsmøte for å redegjøre for kostnadsoverskridelsene, slik Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud har tatt til orde for overfor Aftenposten.

– Der stiller jeg med et åpent sinn, og det skal ikke stå på meg i så måte. Det er ingen tradisjon for at stortingspresidenten holder redegjørelser, men dette er vel også en uallminnelig sak, sier han.

Derimot er det uklart hvor detaljert han er beredt å svare på ti spørsmål fra Rødts parlamentariske leder Bjørnar Moxnes – der Thommessen blant annet blir bedt om å legge fram all korrespondanse mellom presidentskapet og Stortingets administrasjon.

– Det er ikke så mye å legge fram, ifølge Thommessen.

Ble ikke informert

Så sent som 20. desember sa Thommessen til Stortinget at kostnadene var under kontroll. I midten av februar kom nyheten om at prosjektet blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere.

Thommessen svarte kontant nei på NTBs spørsmål om han personlig har vært godt nok informert i den siste runden av prosessen, men avviste at han kunne gjort noe annerledes for å holde seg bedre orientert.

– Det var direktørens ansvar, slo han fast.

Byggeprosjektet er en administrativ oppgave og presidentskapet må basere seg på den informasjonen som kommer fra administrasjonen, lød resonnementet.

– Vi kan ikke si at vi har fått informasjon nå i siste runde som har gjort det mulig å håndtere prosjektet på en god måte. Dette vil vi gå detaljert inn i under onsdagens møte med finanskomiteen og de parlamentariske lederne, sier Thommesen.

Fikk hjelp med innlegg

Han opplyste også at redegjørelsen som ble holdt for Stortinget 20. desember «i betydelig grad» ble ført i pennen av administrasjonen og lest gjennom av daværende stortingsdirektør Ida Børresen, uten at hun hadde innvendinger. Børresen trakk seg 15. februar, da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent.

To dager senere sa Børresen til DN at hun allerede 7. desember ga presidentskapet informasjon som tydet på at budsjettet ville sprekke.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til 2,3 milliarder kroner.

Solberg: – Stortingets ansvar

I første omgang må byggesprekken på Stortinget dekkes over statsbudsjettet, for på Stortingets ordinære budsjetter er det ikke mye å hente av ekstra midler.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at det er Stortingets ansvar å vurdere hva som er skjedd i byggesaken.

På spørsmål om hun fortsatt har tillit til Thommessens håndtering av saken, svarer Solberg:

– Det er Stortinget som gjør en vurdering av saken nå. Det blir veldig rart hvis jeg skal kommentere det spørsmålet hele tiden.

Mandag ville Thommessen ikke svare på hvordan han vurderer sin fremtid dersom KrF skulle komme til å trekke sin støtte.