Frykter mangel på norske poteter, gulrøtter og løk

Bama har sammen med Gartnerhallen og butikkjedene opprettet flere utvalg for å se på hvordan de kan løse utfordringene tørken har medført, skriver VG. Blant annet kan det dreie seg om å tillate mindre størrelse på produktet enn det som har vært vanlig tidligere.

– Vi oppfordrer det norske folk til å være med i dugnaden og spise norske produkter selv om de ser litt rarere ut enn vanlig, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gullbrandsen i Bama.

Hun sier at den største utfordringen er at det i dag ser ut til at de kan gå tom for lagringsløk i mars, to måneder tidligere enn vanlig.

Når det kommer til potet og gulrøtter forventes rundt 80 prosent av normal avling, som gjør at man også her kan gå tom noe tidligere.

Blir det mangel på norske grønnsaker, blir tollen opphevet slik at det blir lettere å importere fra utlandet.