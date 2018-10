Solberg er overrasket over at Hareide vil felle henne

– Jeg har stått tøft i debatter om deres prioriteringer, og de kompromissene vi har gjort. Dette er ting som bør telle med når de skal velge, sa statsminister Erna Solberg (H) under Debatten på NRK torsdag kveld.

Der la hun fram argumenter for at KrF bør velge dem når landsmøtet skal ta et valg om de skal se mot et regjeringssamarbeid med Sp og Ap, med dagens regjering eller forbli i opposisjon.

– Jeg har stått for KrFs verdier

Hun nevnte blant annet økning i kontantstøtten, satsing på valgfrihet for familier og kampen for reservasjonsretten som saker som er viktige for KrF, som eksempler på KrF-kompromisser hun har forsvart i sin tid som statsminister.

– Det er flere ganger hvor jeg har stått for KrFs verdier, fordi jeg mener det er riktig, og ikke minst fordi at når man inngår avtaler, så skal man stå for de avtalene, sa Solberg.

– Veldig mye av det jeg har stått i som statsminister er ganske tøffe angrep fra venstresiden og Ap, for å stå for de kompromissene jeg har inngått med KrF, sa hun.

Solberg sa også at Hareides ønske om å felle henne kom overraskende på da det ble kjent i slutten av forrige måned.

Høyre vil ikke bli støtteparti

Statsministeren understreket at KrF ved å gå inn i hennes regjering vil få flertall i Stortinget, og at de da slipper å samarbeide med SV eller andre partier for å få saker igjennom.

– Hvis KrF velger å stå med oss vil de få en flertallsregjering. Alle KrFs kompromisser, alt de får gjennomslag for i et grunnlag, det vil faktisk bli til norsk politikk. Det vil det ikke være med det alternativet som Knut Arild har påpekt. Det vil medføre en mindretallsregjering som skal kompromisse i Stortinget hvor det da ikke er sikkert at KrF sine prioriteringer vinner igjennom til slutt, sa Solberg.

Hun avviste samtidig at det kan være aktuelt for Høyre å bli støtteparti for en eventuell regjering med KrF, Ap og Sp dersom hun blir felt som statsminister.

KrF vil ikke ha med SV

Under debattprogrammet viste Hareide på sin side til at regjeringene KrF har vært med i ofte har forhandlet til begge sider av politikken.

– I budsjettsammenheng, og ikke minst det første budsjettet, er det naturlig å søke en støtte mot SV, men i andre saker kan vi finne støtte både til høyre og til venstre.

Han sa samtidig at ha ikke vil forhandle med SV om en regjeringsplattform.

– Jeg mener det er naturlig å prøve å få en regjering som ikke har et fløyparti med seg. Det vil være første gang siden Bondevik at det ikke sitter et fløyparti i regjeringen, sa Hareide.