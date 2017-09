Norske Skog vil gjøre om gjeld til aksjer for å redde seg

Forslaget til redningsplan for Norske Skogindustrier ASA, Norske Skog, ble lagt fram av styreleder Christen Sveaas mandag. Forslaget innebærer at to tredeler av dagens gjeld på ni milliarder kroner gjøres om til aksjer. De sikrede kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får 4 prosent, mens aksjonærene vil få 2 prosent av aksjene.

– I dette forslaget er det litt til alle. Vi har fått innspill fra begge leire og har prøvd å ta hensyn til dette. Men alle vil vel alltid ha litt mer. Ingen er fornøyde, men alternativet er verre, sier Sveaas.

Må godkjennes

Selskapets kreditorer har ti virkedager på seg til å vurdere forslaget. 75 prosent må si ja for at forslaget skal gå gjennom. Deretter må to tredeler av aksjonærene si ja.

– Hvis de sier nei til dette, vil det være slutt for Norske Skogindustrier ASA, det vil være null igjen til aksjonærene og null igjen til de usikrede kreditorene, sier Sveaas.

Sveaas understreker at uansett hva som skjer, vil driften av selskapets sju fabrikker fortsette under datterselskapet Norske Skog AS. Men morselskapet Norske Skogindustrier ASA med andre datterselskaper vil være ferdige og bli avviklet om ikke kreditorer og aksjonærer er med på den nye redningsplanen.

Positiv

De sju fabrikkene går bra og er i realiteten det som er av verdier i konsernet. I forrige uke gikk fem av kreditorene med sikkerhet i fabrikkene inn og byttet ut styremedlemmer i Norske Skog AS. Nyinnsatt styreleder, Sven Ombudstvedt, sier til E24 at noen av de sikrede kreditorene ser positivt på forslaget og vil kunne støtte det. Han mener det kan bli tøft å få med seg alle aktører.

– Dette skal også gjennom juniorkreditorene, som er en mangslungen gruppe med mange aktører. Så skal det også gjennom en aksjonærbase. Men jeg tror den store utfordringen blir juniorkreditorene, sier Ombudstvedt.

Ifølge børsmeldingen er hensikten med planen å få til en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog som vil være vesentlig mer robust finansielt.

Norske Skogindustrier ASA har også datterselskapene Norske Treindustrier AS og Norske Skog Holding AS. Alle disse vil begjære frivillig eller tvungen gjeldsforhandling eller konkurs om redningsplanen ikke blir godkjent.