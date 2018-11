Sorg og gråt da elever møtte på skolen etter Vinstra-drapet

– Det er en tung og vanskelig dag. Nå våkner veldig mange i vår kommune og tenker på det som har skjedd. Det er nesten uvirkelig, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron til NRK.

En timelang samlingsstund startet i 9-tiden torsdag morgen. Mange elever var gråtkvalt og tydelig preget av drapet som rammet den lille bygda med sine rundt 2.500 innbyggere onsdag ettermiddag. En 16 år gammel jente ble knivdrept og en like gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet.

Krisestab

Nord-Fron kommune satte krisestab på skolen allerede onsdag ettermiddag, og torsdag morgen var kriseledelsen samlet igjen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi har fortsatt kriseberedskap. Nå har vi gjort opp status sammen med alle fagfolkene våre. Hovedfokuset er å hjelpe familiene som er rammet, sier Støstad til avisen.

Han deltok selv på samlingen for elevene torsdag formiddag.

– Vi legger nå en plan for tiltak, både på kort sikt og framover i tid. Dette vil påvirke oss i lang tid, sier Støstad.

Han sier det blir planlagt foreldremøter på flere av skolene på Vinstra i tiden som kommer.

Flagg på halv stang

Både skolen og Sødorp kirke holdt åpent onsdag kveld for folk som trengte noen å snakke med i sorgen. Utenfor kirken ble det flagget på halv stang torsdag.

– En tragedie har rammet bygda. Vi er her for hverandre, for å ha en skulder å gråte på. Jeg fikk høre om hva som hadde skjedd tidlig i går kveld. Jeg er glad for at vi fikk åpnet kirken så raskt som mulig, slik at de som ville, kunne komme, sier sogneprest Terje Elvestad til VG.