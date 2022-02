I alt ble tre personer, to menn og en kvinne, dømt i saken i Vestfold tingrett i oktober i fjor. Da ble de to mennene dømt til sju års fengsel og kvinnen til fem års fengsel.

Alle tre anket dommen inn for Agder lagmannsrett, men én av mennene valgte å trekke anken og godta dommen på sju år.

I Agder lagmannsrett er den andre mannen dømt for å ha smuglet litt over 6 kilo kokain og litt over 50 kilo cannabisharpiks gjemt i et slovenskregistrert vogntog som kjørte i land i Larvik fra Superspeed 2 fredag 12. juni 2020.

Kvinnen er dømt for å ha hentet narkotikaen – sammen med mannen som har godtatt dommen – i Oslo samme dag, og deretter oppbevart den.

Den dømte mannen erkjente delvis skyld for innførsel av hasjen, men hevdet i retten at han kun trodde det dreide seg om hasj, og ikke kokain. Kvinnen hevdet på sin side at hun bare skulle gjøre en tjeneste og kjøre bilen som hentet narkotikaen.

Rettens flertall finner det ikke bevist at føreren av vogntoget ikke var klar over at det var ulike typer narkotika som ble innført, ettersom politiets overvåking avslørte tydelige instruksjoner om hvordan de forskjellige typene skulle behandles.

At kvinnen nektet å fortelle hvem hun skulle gjøre vennetjenesten for – altså kjøre bilen og hente bagene med narkotika – talte ikke akkurat til hennes fordel.

Lagmannsretten reduserte straffen til mannen med ett år fra dommen i tingretten, mens kvinnens straff ble økt fra fem til seks år, men slik at fullbyrdelsen av fengsel i tre år utsettes med en prøvetid på fem år.