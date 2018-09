Passasjerer satt bom fast i flyet i ti timer. Nå ber Norwegian om unnskyldning.

58 av passasjerene på flight D82803 Gatwick-Oslo fredag 10. august sendte før helgen brev til Norwegian. De varslet krav om kompensasjon og erstatning for opptil 50.000 pr. passasjer, etter å ha blitt holdt innestengt i cabinen i nesten ti timer i strekk. I Aftenpostens påfølgende artikkel sa Norwegian at de ville ta brevet fra passasjerene på alvor og melde tilbake.

Flyet skulle ta av klokken 12.10 lokal tid, for ca. to timers flytid. I stedet ble flyet stående gjennom dagen på Gatwick, og landet først i Oslo klokken 02. Underveis ble passasjerene kun tilbudt begrenset med vann og enten brownie eller chips.

I løpet av uken har flere passasjerer meldt seg, slik at det nå står 72 passasjerer bak kravene.

Én passasjer rakk å få saken sin behandlet individuelt før felleskravet ble sendt. Her avviste Norwegian alt ansvar. Det gjorde de også i Aftenpostens første artikkel om mareritturen.

Onsdag ettermiddag foreligger imidlertid et nytt svar fra Norwegian, der de sterkt beklager det som skjedde. De tilbyr hver passasjer 3000 kroner pluss dekning av utgifter til transport etter ankomst Oslo.

Erkjenner at situasjonen ikke ble godt nok håndtert

Dette står det i onsdagens brev til passasjerene:

«Dessverre ble flight D82803 forsinket med 10 timer og 5 minutter grunnet tordenvær og stenging av Gatwick. Selv om forsinkelsen i utgangspunktet var uunngåelig, og et resultat av værforhold, vil vi sterkt beklage tiden som passasjerene måtte tilbringe om bord i flyet, og erkjenner at situasjonen ikke ble håndtert på best mulig måte.»

Norwegian skriver at de må følge ulike prosedyrer når en flyplass stenger, men at det er svært sjelden at slike hendelser får så store konsekvenser.

Selskapet beklager at tilbudet om mat og drikke var svært begrenset, og at selskapet var ute av stand til å skaffe nye forsyninger av dette. Vi sikret imidlertid nok vann, hevder selskapet.

«Med hendelsene som oppsto ønsker vi å kompensere uleilighetene med 300 euro (ca. 3000 kroner) pr. person. I tillegg vil vi gjerne få refundere alle kostnader for transport etter landing (i Oslo),» fortsetter Norwegian, og avslutter:

«Vi ønsker å gi vår mest ektefølte beklagelse til passasjerene på flighten, både for forsinkelsen og for måten situasjonen ble håndtert.»

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss skriver til Aftenposten at selskapet ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer, og heller ikke la seg intervjue av avisen.

Bommet de på drivstoff?

Flere av passasjerene peker overfor Aftenposten på at feilberegning av drivstoff kan være en helt sentral grunn til at flyet ble værende på Gatwick mens mange andre fly tok av.

I en e-post til Norwegian hevder Bernt I. Thorsen (62) at det meste av forsinkelsen på Gatwick ikke skyldes været men at flyet ikke hadde nok drivstoff til å gjennomføre turen til Gardermoen.

«Besetningen oppdaget ikke dette før vi sto klare til takeoff», skriver Thorsen.

Privat

Ifølge Thorsen fikk han i en samtale med flyets 1. offiser bekreftet at det på grunn av ventetiden med motorer i stand by gikk med så mye drivstoff at etterfylling måtte til for å overholde sikkerhetsbestemmelsene for turen til Gardermoen.

– Etter mitt skjønn er forsinkelsene ene og alene Norwegians ansvar. Det er åpenbart at de burde oppdaget mangelen på drivstoff tidligere, sier han til Aftenposten.

Ifølge flere passasjerer var forsinkelser på grunn av tanking en avgjørende årsak til at besetningen overskred tillatt arbeidstid, og måtte skiftes ut.

Slik kommenterer Norwegian drivstoff i brevet til passasjerene onsdag:

«Grunnet omfanget av forsinkelse ble vi igjen tvunget til å returnere til gate, for å fylle flyet og bytte besetning som hadde overtrådt sin arbeidstid.»

Privat

– Ingen synes 3000 er tilstrekkelig

Det er passasjer Erik Dale (30) som på vegne av 58 passasjerer før helgen rettet flere krav til Norwegian. Han har fulgt opp med å be om en forklaring på om det faktisk var Norwegian eller flykontrollen på Gatwick som valgte å holde flyet på rullebanen i ni timer etter tordenværet.

Slik oppsummerer han responsen fra medpassasjerene på brevet fra Norwegian:

– Reaksjonen er at de er overraskende kampvillige. Ingen synes at 300 euro er tilstrekkelig, selv med refusjon av både flybilletter, transport og utgifter til hotell. Flere er forbannet over at dette er standardkompensasjonen, som de mener viser at Norwegian ikke skjønner hvor ekstraordinært ille denne opplevelsen var. Vi kommer nok til å svare med et krav om 1000 euro pluss billetter pluss transport og hotell, sier Dale.

Passasjer har jobbet ti år i SAS: Ikke vært borti maken

En 64 år gammel kvinne med ti års fartstid fra SAS sier til Aftenposten at hun er sjokkert over det hun og de andre passasjerene opplevde.

– Jeg har aldri vært borti maken. Aldri, sier 64-åringen.