Hareides råd til KrF: Gå i regjering med Ap og Sp

I sin tale til KrFs landsstyre fredag ba Hareide partiet vurdere et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag det er mulig å få i samarbeid med Ap og Sp, uten SV, sa han.

Ikke forbli opposisjonsparti

Hareides hovedargument er at Senterpartiet er KrFs nærmeste allierte, mens avstanden til Fremskrittspartiet er for stor. I talen brukte han flere minutter på å liste opp politiske saker der KrF og Frp er uenige.

Samtidig gjorde han det klart at partiet ikke kan forbli i rollen som opposisjonsparti i sentrum fram til 2021.

– Vi har bare to valg: Å gå inn i en regjering den ene eller andre veien. Jo lenger vi venter, jo mer vil det smerte partiet. Derfor må vi ta valget denne høsten, slo Hareide fast.

– Nå har dere fått min vurdering, mitt råd. Nå skal vi sammen som parti finne veien videre, sa Hareide, som flere ganger understreket viktigheten av at partiet holder sammen.

– Debatten om hvem KrF skal samarbeide med, er ikke en debatt om KrFs sjel. Dagens politiske landskap krever at vi tar modige valg, sa Hareide.

Historisk

Om hans råd blir fulgt, vil det være første gang i historien at KrF går i regjering med Arbeiderpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre holder døra vidåpen for KrF.

– Det er klart at hvis flertallet skifter, så er Arbeiderpartiet klar, sier han.

Spørsmålet om veivalget skal nå ut til hele partiorganisasjonen. Der er det ventet at det blir heftig debatt, og det er svært delte meninger blant partiets fylkesledere.

– Dette kommer til å bli utfordrende i enkelte fylkeslag, sier fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, til NTB.

– Leve gode med Ap

Fylkesledere i flere av partiets viktigste fylker har antydet at Hareide risikerer å miste ledervervet i KrF dersom har gå inn for et Ap-samarbeid. Samtidig ønsker et flertall av partiets lokalpolitikere å samarbeide med høyresiden, viser en undersøkelse i VG torsdag.

Leder i Nordland KrF Ingelin Noresjø sier derimot at hun kan leve godt med et framtidig regjeringssamarbeid med venstresiden.

– Jeg forstår Hareides analyse av det politiske bildet og hvorfor han lander der han gjør, sier Noresjø til NTB.

Hun frykter ikke at medlemsflukt fra partiet blir resultatet dersom landsstyret går inn for å følge Hareides råd.

– Jeg er mer redd for at vi ikke lander på et standpunkt og forblir der vi er. Vi er allerede langt nede på grunnfjellet, sier hun.

En meningsmåling fra Ipsos torsdag ga KrF en oppslutning på fattige 3 prosent.