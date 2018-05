Raymond Johansen i strupen på Frp i 1. mai-tale

– Den blåblå regjeringen, med Venstre på slep, vil aldri gjøre kampen for et trygt arbeidsliv til jobb nummer én. Siv Jensen sier nå at Frp er partiet for arbeidsfolk. Det er med respekt å melde rett og slett visvas, sa Johansen på Youngstorget i Oslo.

– Milliarder i skattekutt til de rikeste og angrep på arbeidstakeres rettigheter er fasiten etter fem år med Frp i regjering. Jeg stoler ikke på dem. De vil noe annet en oss, sa byrådslederen.

Han viste til at forskjellen mellom høyre- og venstresiden i politikken få steder er så tydelig som i spørsmål om arbeidstakernes rettigheter. Høyresidens mantra er «omstilling» og «fleksibilitet», fremholdt Johansen:

– Men dere, «omstilling» og «fleksibilitet» er egentlig tåkeprat for økt utrygghet og mindre frihet. For når situasjonen er internasjonalt tøff og norske selskaper konkurrerer i det internasjonale markedet, kommer presset på lønninger, helse, miljø, sikkerhet og sosial dumping, sa Ap-veteranen.