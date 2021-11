Et småfly er totalhavarert etter at det tirsdag formiddag gikk ned utenfor Larvik. Politiet opplyser at det ikke er håp om å finne overlevende.

Nødetatene fikk melding klokken 9.21 fra vitner som meldte om at et fly var i ferd med å gå ned.

Flyet er funnet i Tvedalen, vest for Larvik by.

Politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, sier at det ikke er håp om å finne overlevende etter flyulykken ved Larvik tirsdag formiddag.

Han opplyser på en pressebrif at politiet jobber med å varsle pårørende.

Flyet er totalhavarert, og at det er observert noe brann i området. Det er derfor også sendt inn brannmannskaper inn med slukkekapasitet.

Mange bratte skråninger

Stäheli beskriver området der flyet har gått ned som ulendt med mange bratte skråninger.

Et vitne meldte fra om at et fly med problemer var på vei ned mot bakken. På spørsmål om flyet var i ferd med å styrte, svarer innsatslederen at det var oppfattelsen de fikk av vitnet.

Stäheli vet ikke om flyet har rukket å sende nødmelding.

Havarikommisjonen er på vei

Statens Havarikommisjon opplyser til Varden at de er på vei til Tvedalen for å granske ulykken.

– Vi er varslet, og er på vei med tre personer, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

Det er ikke kjent hva slags fly det er snakk om, eller hvor det tok av. Ifølge Østlands-Posten har flyet gått ned ved Vestmunnvannet.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 2962 mellom Tvedalen og Kjose i er stengt på grunn av ulykken.