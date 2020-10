Jenteprisen til Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse har vunnet Jenteprisen 2020. De får prisen for sitt arbeid for barn og unge utsatt for overgrep og vold.

Ada Sofie Austegard (t.v) og Tone Vareberg fra Stine Sofies Stiftelse tar imot Jenteprisen 2020. Foto: Plan International, Guro Lepperød

– De er modige, kompromissløse og alltid på barnas side, og det er særlig viktig i nå, sier juryleder Navjot Sandhu.

Plan International Norge og Costume står bak Jenteprisen, som hvert år deles ut i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober. Årets pris er den niende i rekken.

Jenteprisen går til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for å stoppe vold, overgrep og diskriminering av jenter – enten i Norge eller ute i verden. Årets vinner er kåret av en uavhengig jury som ledes av Navjot Sandhu.

Takknemlige

Stine Sofies Stiftelse og Ada Sofie Austegard er takknemlige for å ha vunnet prisen.

– Jeg er takknemlig for at stiftelsen har fått denne fantastiske prisen. Det å kunne få være med på et arbeid som gjør at vi får priser for det vi gjør og at andre ser det, er så utrolig stort. Det aller beste er at vi hver dag har hjulpet barn. Prisene betyr ingenting i forhold til det, uttaler generalsekretær Austegard i en pressemelding fra Plan International.

– Jenter er de som oftest blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi har ikke råd til å miste noen, og vi har heller ikke råd til å ødelegge noen. Vold og overgrep er det største folkehelseproblemet som finnes i Norge. Vi kan gjøre så mye mer som samfunn, tenker jeg, hvis vi bare vil, sier Austegard.

Utrygge hjemme

– I en tid der barn over hele verden må holde seg mer hjemme, er det arbeidet Stine Sofies Stiftelse gjør spesielt viktig. Vi vet at mange barn – og spesielt mange jenter, ikke føler seg trygge hjemme. Da er det viktig å ha aktører som Stine Sofies Stiftelse i ryggen, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Stine Sofies Stiftelse er et tilbud for barn som har opplevd vold eller overgrep. Det kan være barn som er vitner til vold, de som er utsatt for fysisk vold, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep. Stiftelsen ble etablert i 2000 av Austegard etter at datteren hennes, Stine Sofie (8) og hennes venninne Lena (10), ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.